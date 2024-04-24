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Tadilat Yapılan Apartmanın Çatı Katında Yangın : 1 Yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında tadilat işlemleri esnasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tadilat Yapılan Apartmanın Çatı Katında Yangın : 1 Yaralı

24 Nisan 2024 Çarşamba 19:22

 Yangında yaralanan 1 kişi ayakta tedavi edildi.   
  Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Zümrüt Sokak’ta bulunun Köseköy Elyapı Sitesi’ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. isimli şahıs tadilat işlemleri yaptığı esnada yangın çıktı. T.A. yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekipler çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. 
  Öte yandan sağ elinden yaralanan T.A.’ya sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi uygulandı. 
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
                                 


İHA
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