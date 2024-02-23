4 Başlıca Arama Motorlarının İsimleri Nelerdir?

Arama motorları insanların istedikleri bilgiye en doğru ve hızlı şekilde ulaşabilmelerini amaç edinmiş, bunu farklı altyapı ve kullanıcı arayüzleriyle sağlamayı hedefleyen internet çağının olmazsa olmazı olan araçlardır.

4 popüler arama motorunun isim ve özellikleri

Arama motorlarının sadece metinleri değil aynı zamanda görselleri de arayabilmekte ve bir fotoğrafın internette ilk nerede kullanıldığının tespit edilip sonrasında kullananın orjinal olup olmadığının tespiti gibi birçok konuda kullanıcılara destek sunmaktadır. 4 arama motoru ise şu şekildedir:

1) Google

Başta da bahsettiğimiz gibi dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’dır. Bilgisayar pazarında yüzde 81, mobil alanda ise yüzde 95’lik payıyla pazarın hakimi olan arama motoru, buralara mütevazı sayılacak bir başlangıçla geldi. 1998 yılında Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan popüler arama motoru, ironik şekilde kendisi de dahil diğer birçok arama motorunda en çok aranan terimlerinden birisi. Google aynı zamanda birçok Android telefonda ön yüklü olarak gelir, bu durum sebebiyle çeşitli rekabet cezalarıyla karşı karşıya kalan Google, pazar payına bakarsak bunun faydasını mobil pazarda görüyor gibi duruyor. Google günümüzde yalnızca bir arama motoru olmaktan çıkıp YouTube, bulut hizmetleri, Android işletim sistemi vs. ile adeta bir ekosistem halini almıştır. İki gencin araştırma projesi serüveniyle başlayan sürecin çok da uzun olmayan zaman diliminde geldiği bu ihtişamlı hal; arama motoru pazarının ne kadar kritik olduğunu gözler önüne sermektedir.

2) Bing

Microsoft’un son yıllarda üstüne özellikle düştüğü ve ücretsiz GPT 4 yapay zeka destekli Copilot ile benzersiz bir hale getirdiği Bing arama motoru son yılların yükselen yıldızı. Yine Microsoft’un yapımcısı olduğu ve Windows işletim sisteminde ön yüklü gelen Edge tarayıcısıyla entegre olan Bing, 2024 itibariyle yüzde 10’dan fazla bir hakimiyete sahip. Bing bu başarısını yüzde 0.5 civarında pazar payına sahip olduğu mobil alana da yaymak için kolları sıvadı ve yakın zamanda mobil uygulamasının ismini en önemli özelliği olan yapay zeka entegrasyonuna vurgu yapacak şekilde Microsoft Edge: AI tarayıcı olarak değiştirdi. Bu hamlenin Bing’e nasıl bir fayda sağlayacağını zaman gösterecek.

3) Yahoo

Özellikle internetin yeni yayılmaya başladığı 90’lı yıllarda popüler olan Yahoo, özellikle Amerika’da hala hatırı sayılır bir kitleye sahip olsa da diğer ülkelerde pek fazla kullanıma sahip değil. Bilgisayar alanındaki arama motorları arasında yüzde 3’e yakın bir pazar payına sahip olan Yahoo mobil alanda ise yüzde 0.5 civarında bir paya sahip.

4) Yandex

1997 yılında Rusya’da kurulan Yandex, Rusya’da pazar payı lideri olsa da dünya çapında yaklaşık yüzde 3’lük bir kullanım değerine sahiptir ve yüzde 2 civarındaki genel pazar payıyla arama motorları pazarında yer almaktadır.

Bu araçların elbette en çok bilineni Google’dır ve özellikle mobil alanda toplam pazarın yüzde 95’ini domine ederek rakipsiz denebilecek seviyededir. Bilgisayar kısmında da benzer bir tablo olsa da mobil pazara kıyasla diğer arama motorları biraz daha kullanılır haldedir.