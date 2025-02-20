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Bilim Merkezi’nde uzay yolculuğu sizleri bekliyor

Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen “Ufkun Ötesinde” sergisi bilim ve uzay meraklılarını bekliyor

Bilim Merkezi'nde uzay yolculuğu sizleri bekliyor

20 Şubat 2025 Perşembe 11:24

 Kocaeli Bilim Merkezi, gençlere ve uzay meraklılarına eşsiz bir sergi ile kapılarını açıyor. 14 adet üniteden oluşan ve yaklaşık 350 metrekare alana sahip “Ufkun Ötesinde” sergisi, 28 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

 

BİLİM MERKEZLERİ ARASINDA İLK KEZ KOCAELİ’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik etkinliklerine ara vermiyor. Bu kapsamda Kocaeli Bilim Merkezi’nde gençler için güzel bir sergi hazırlandı. Galası Ocak ayında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen “Ufkun Ötesinde” sergisi, bilim merkezleri arasında ilk kez Kocaeli Bilim Merkezi'nde katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi Türkiye’nin ‘İnsanlı İlk Uzay Misyonu’ kapsamında Alper Gezeravcı’nın uzaya çıktığı günün yıl dönümünde (19 Ocak) gerçekleştirildi.

 

TÜRKİYE’NİN UZAY YOLCULUĞUNA TANIKLIK EDİYORLAR

Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen “Ufkun Ötesinde” sergisinde ülkemizin uzay teknolojilerindeki ilerleyişi, görevde kullanılan ekipmanlar, insanlı uzay misyonunun çarpıcı fotoğraflarla anlatılan hikâyesi ve etkileşimli alanlar, bilim ve uzay meraklılarının beğenisine sunuluyor. Toplam 14 adet üniteden oluşan ve yaklaşık 350 metrekare alana sahip sergide ziyaretçiler, Türkiye’nin uzay yolculuğuna yakından tanıklık ediyor.

 

SERGİ 28 ŞUBAT’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Şubat ayı boyunca açık olacak sergide bilim ve uzay meraklıları ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzayda kullandığı kişisel eşyalar ile deneylerde kullandığı malzemeleri de yakından inceleme fırsatı buluyor. Türkiye'nin uzay ve uydu yolculuğunu anlatan tünel de bu sergide ziyaretçileri bekliyor.

 

HER YAŞA ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR

Kocaeli Bilim Merkezi, 8.500 metrekare alan üzerinde yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerine sahip. Ayrıca bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösterilerin ve söyleşilerin yapıldığı sahneler yine Bilim Merkezi’nin sunduğu imkanlar arasında. Bu yönleriyle Kocaeli Bilim Merkezi, misafirlerine deneysel ve uygulamalı etkinlikler sunan, deneme ve keşfetmeye teşvik eden bir merkez olarak dikkat çekiyor. Pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz hizmet veren merkezden farklı yaş gruplarından dileyen herkes faydalanabilir.
(Ömer İLGEÇ)

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