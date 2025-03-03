Büyükşehir, 1 yılda 90 milyon TL’lik elektrik üretti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerine ait enerji santralleriyle önemli bir başarıya imza atarak, büyük bir ilçenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede üretim gerçekleştirdi. 2024 yılı verilerine göre Büyükşehir tarafından üretilen enerjinin ekonomik karşılığı yaklaşık 90 milyon TL olarak hesaplandı.

75 BİN KİŞİNİN YILLIK ELEKTRİĞİ ÜRETİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok kalemde tasarruf sağlayan çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar dahilinde, 2024 yılında toplamda 74.519.896 kWh elektrik üretilerek yaklaşık 90 milyon TL tasarruf elde edildi. Toplam kurulu gücü 28.600 kWh olan santrallerden 2024 yılında üretilen yıllık ortalama elektrik miktarı 74.515.097 kWh olarak kaydedildi. Yaklaşık 22.407 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya eşdeğer olan bu üretim rakamı, daha geniş bir perspektiften bakıldığında 75 bin nüfuslu bir ilçenin enerji gereksinimini karşılayacak seviyeye ulaşıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla kentin enerji üretimine katkıda bulunurken, aynı zamanda çevre dostu üretim modellerini destekleyerek karbon ayak izinin azaltılmasına da yardımcı oluyor. Yuvacık, Namazgah, Avluburun ve Soğukpınar hidroelektrik santrallerinde toplamda 15.369.210 kWh elektrik üretilirken Namazgah, İSAŞ Arıtma, İSU Kullar AAT ve Doğu Kışla’da bulunan güneş enerjisi santrallerinde ise 2024 yılında 8.485.556 kWh üretim gerçekleştirildi. Diğer yandan İZAYDAŞ’ta ise LFG tesisleri, biyogaz ve tehlikeli atık yakma tesislerinde 50.665.130 kWh elektrik üretildi.

EKONOMİK DEĞERİ YAKLAŞIK 90 MİLYON TL

Büyükşehir’e ait tüm tesislerde üretilen elektriğin 2024 yılı piyasa değerine göre karşılığı yaklaşık 90 milyon TL olarak hesaplandı. Bu ekonomik katkı, belediyenin bütçesine olumlu katkı sağlarken aynı zamanda belediye kaynaklarının kentin öncelikli alanlara yönlendirilmesine imkân tanıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Büyükşehir Belediyesi, hem ekonomik kazanç sağlarken hem de kendi kendine yeten bir enerji modeliyle Türkiye’deki diğer belediyelere örnek oluyor. Büyükşehir yetkilileri, önümüzdeki yıllarda bu alandaki projelerin genişletileceğini ve Kocaeli’nin enerji üretim kapasitesinin daha da artırılacağını vurguluyor.

(Ömer İLGEÇ)