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Eskişehir ekibi, üst düzey teknik donanıma sahip mezbahaya hayran kaldı

Eskişehir’de ihtiyaç doğrultusunda kurulmak istenen mezbaha için Kocaeli büyükşehirin İzmit Mezbahası incelendi.

Eskişehir ekibi, üst düzey teknik donanıma sahip mezbahaya hayran kaldı

11 Ağustos 2024 Pazar 15:48

                                              
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kapsamlı işlevselliği düşünülmüş modern mezbahası gerek yurt dışında gerekse yurt içinde kurum ve kuruluşlar tarafından örnek alınıyor. 43 personelle vatandaşlara haftanın 5 günü hizmet veren 4 bin 300 metrekare kapalı alan sahip mezbaha kurulduğu günden itibaren birçok konuğu ağırladı. Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet tesiste incelemelerde bulundu. Eskişehir’de ihtiyaç doğrultusunda kurulmak istenen mezbaha için Kocaeli Büyükşehir’in İzmit Mezbahası incelendi. Mezbahada kullanılan cihazların tanıtılarak arıtma tesisinden soğuk hava deposuna kadar misafirlere tesis hakkında bilgi verildi. Ayrıca hayvanların atıklarının bertarafına yönelik sistemlerle atık suların kanalizasyona aktarımı için uygun koşullara gelmesini sağlayan biyolojik arıtma tesisi de gelen heyet tarafından incelendi. 
               


İHA
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