Geleceğin teknoloji yıldızları Kocaeli’de yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 sezonunda geleceğin mühendis adayları olan bin 500 öğrenciye yaklaşık 4 milyon 457 bin 768 TL’lik malzeme desteği sağladı.

Bin 500 öğrenciye 4.5 milyon TL’lik destek

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bilişim, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine büyük katkıda bulunan Kılavuz Teknoloji Atölyeleri'nde üniversitelerin teknoloji takımlarını oluşturan genç mühendis adaylarına projelerini geliştirmek için teknik donanım altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekan, 3D yazıcı ve lojistik imkanlar sunuluyor. 2023-2024 sezonunda malzeme desteği için 180 takımın başvuruda bulunduğu Kılavuz Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen sunum ve yarışmaların ardından 86 teknoloji takımı ve bin 500 öğrenciye yaklaşık 4 milyon 457 bin 768 TL’lik malzeme desteği verildi. Ayrıca Vinsan Yerleşkesi’nde bulunan 3 binadaki 17 atölyede 23 teknoloji takımına çalışma imkanı sağlanıyor.

Mühendislik öğrencileri ürettikleri projeler sayesinde Türkiye’nin önemli kuruluşlarında istihdam ediliyor

Kılavuz Teknoloji Atölyeleri üniversitelerden bağımsız olarak 12 ay hizmet veriyor. Her gün 08.30-22.00 saatleri arasında aktif olan atölyeler yarışma takvimlerine göre 24 saat boyunca açık tutulabiliyor. Sağladığı imkanlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden genç mühendis adayları yarışmaya hazırlandıkları süre boyunca bu atölyelerde çalışarak projelerini geliştiriyor. Üniversitelerin teknoloji takımları daha çok yazılım, elektronik ve haberleşme, makina, elektrik-elektronik, mekatronik, endüstri, metalürji ve malzeme mühendisliği öğrencilerinden oluşuyor. Aylarca bu atölyelerde projeleri üzerine çalışan mühendislik öğrencileri ürettikleri projeler sayesinde Türkiye’nin önemli kuruluşlarında istihdam edilerek yeni takımlara kendi tecrübelerini aktarıyor.

"Otonom Sualtı ROW ve AUV sistemli hibrit teknolojiye sahip bir araç geliştiriyoruz"

Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Altar Hatipoğlu, “Kılavuz Aura Auv Takımı’nın kaptanıyım. Takım olarak insansız sualtı sistemlerinin bir parçası olan Otonom Sualtı ROW ve AUV sistemli hibrit teknolojiye sahip bir araç geliştiriyoruz. Bu araçta hem otonom sistemleri hem de elektronik ve mekaniksel sistemleri okul bünyesinde bulunan öğrenci arkadaşlarımla beraber geliştirmekteyiz. Bizlere sağlamış oldukları atölye imkanı, malzeme desteği, aracın birçok malzemesinde kullandığımız 3D baskılar ve lojistik desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaşam koşullarını iyileştiren ve eğitimlerine katkıda bulunan projeler üretmeye devam ediyor. Kocaeli’de eğitim gören öğrencilerin büyükşehir sayesinde yaşadığı en önemli ayrıcalıklardan biri de Kılavuz Teknoloji Merkezi oldu. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan gençleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Kılavuz Gençlik çatısı altında Vinsan Yerleşkesi’nde oluşturduğu Kılavuz Teknoloji Merkezi Atölyeleri, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi alan öğrencilere yepyeni ufuklar açıyor. Proje kapsamında atölyelerde lise öğrencilerine de malzeme desteği sağlanıyor. İnsansız hava aracı, elektrikli otomobil, roket, su altı aracı, model uydu, drone, hyperloop ve yapay zeka çalışmalarının yürütüldüğü Teknoloji Merkezi’nde üretim yapan genç mühendis adayları ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.