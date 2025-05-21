Kamu ve Kurumsal Siber Güvenlikte Milli Yazılım Çözümleri

siber tehditlerle karşı

Günümüzde kamu kurumları ve kurumsal firmalar, dijitalleşme süreçlerinin hız kazanmasıyla birliktekarşıya kalmaktadır. Stratejik öneme sahip verilerin hedef alınması, bilgi sistemlerine yönelik fidye yazılımları, kimlik avı saldırıları, iç tehditler ve zayıf erişim kontrolü gibi sorunlar, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda itibar zedelenmesine ve hukuki yaptırımlara da yol açmaktadır. Özellikle kamu kurumları açısından,, milli güvenlik düzeyinde bir öncelik haline gelmiştir.

Bu kapsamda, bilgi güvenliğini bütünsel bir yaklaşımla ele alan, yasal düzenlemelere tam uyum sağlayan ve sürdürülebilir dijital güvenlik yönetimini mümkün kılan yazılım çözümlerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Aryom Yazılım olarak, stratejik öneme sahip kamu kurumları ve büyük ölçekli özel sektör firmalarının artan bilgi güvenliği ve veri koruma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiğimiz yazılım çözümlerimizle hizmetinizdeyiz.





DGRNET – Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyumlu Güvenlik Yönetimi

Kamu kurumlarına yönelik olarak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne tam uyumlu şekilde geliştirilen DGRNET, kurumların bilgi sistem altyapılarını güvenli bir şekilde yönetmesini sağlar.

DGRNET sayesinde;

Tüm bilgi varlıklarınızı envantere dahil edebilir,

Risk analizlerini gerçekleştirebilir,

Zafiyetlerinizi belirleyerek önlem planları oluşturabilirsiniz.

Denetim süreçlerini dijital ortamda etkin biçimde yürütebilirsiniz.

Kamu kurumları için hazırlanan rehber gereklerini eksiksiz karşılayan DGRNET, bilgi güvenliği farkındalığını artırırken aynı zamanda denetime hazır bir yapı sunar.

DGRNET, entegre çalışan dört ana bileşeniyle kurum içi dijital güvenliği bütüncül olarak ele alır:

DGRNET ABRA : Bilgi varlıklarının tespiti, sınıflandırılması ve risk analizi süreçlerini yöneten güçlü bir varlık ve risk yönetim aracıdır. Kurumların BT envanterlerini etkili şekilde kontrol altında tutmalarına olanak tanır.

Bilgi varlıklarının tespiti, sınıflandırılması ve risk analizi süreçlerini yöneten güçlü bir varlık ve risk yönetim aracıdır. Kurumların BT envanterlerini etkili şekilde kontrol altında tutmalarına olanak tanır. DGRNET ITAM: Donanım ve yazılım envanterlerini otomatik olarak tespit eder, günceller ve raporlar. Varlıkların yaşam döngüsünü yöneterek kaynak israfını önler.

Donanım ve yazılım envanterlerini otomatik olarak tespit eder, günceller ve raporlar. Varlıkların yaşam döngüsünü yöneterek kaynak israfını önler. KASHIF CA & NS Pool: Kurum içi ve dışı tüm ağ trafiğini, güvenlik açısından merkezi olarak izleyen ve loglayan sistemdir. Sertifika yönetimi ve DNS hizmetleriyle birlikte çalışarak kurumsal ağ bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar.

Kurum içi ve dışı tüm ağ trafiğini, güvenlik açısından merkezi olarak izleyen ve loglayan sistemdir. Sertifika yönetimi ve DNS hizmetleriyle birlikte çalışarak kurumsal ağ bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar. DGRNET ITSM: Kurum içi teknik destek ve servis yönetim süreçlerini dijitalleştirerek izlenebilir, raporlanabilir ve şeffaf bir yardım masası çözümü sunar.

Bu modüller sayesinde kamu kurumları;

Bilgi varlıklarını detaylı olarak kayıt altına alabilir,

Risk ve zafiyet analizleri gerçekleştirebilir,

Güvenlik tedbirlerini sistematik şekilde planlayabilir,

Denetim süreçlerini dijital ve mevzuata uyumlu biçimde yürütebilir.

Detaylı Bilgi: https://www.aryomyazilim.com/dgrnet/

KVKNET – Kişisel Verilerin Korunmasında Etkin Süreç Yönetimi

KVKNET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu yükümlülüklerinizi uçtan uca yönetebileceğiniz, modüler ve kullanıcı dostu bir süreç yönetim yazılımıdır.

KVKNET ile;

Veri envanterinizi oluşturabilir,

VERBİS yükümlülüklerinizi yerine getirebilir,

Açık rıza, aydınlatma, başvuru ve imha süreçlerini kayıt altına alabilirsiniz.

Yasal uyumluluğunuzu sürdürülebilir hâle getirebilirsiniz.

Özellikle kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve sağlık kuruluşları için ideal olan KVKNET, sadece teknik bir yazılım değil, aynı zamanda güçlü bir danışmanlık altyapısına sahip bir çözüm platformudur.

Detaylı Bilgi: https://www.aryomyazilim.com/kvknet/

Aryom Yazılım olarak, geliştirdiğimiz yazılımlarla sadece mevzuata uyumu sağlamakla kalmıyor; kurumların dijitalleşme yolculuğuna güçlü ve güvenli adımlarla eşlik ediyoruz.

İleri seviye güvenlik, yasal uyumluluk ve sürdürülebilir dijital yönetim için doğru çözüm ortağınız; Aryom Yazılım.