Kimi Canavar Savar Yaptı, Kimi Akıllı Perde

Kocaeli'de ilkokul öğrencileri günlük hayatta karşılaştıkları problemlerden esinlenerek maket projeler yaptı. Kimi annesinin sürekli "Perdeyi aç" demesinden yakındığı için akıllı perde, kimi derste kaldırdığı parmağı öğretmeninin zaman zaman fark edemediğinden şikayet ederek karton el, kimi ise gece korkarak uyanan çocuklar için dokunduklarında ses çıkaran "canavar savar" hayata geçirdi. Öğrencilerin birbirinden ilginç ve güzel projeleri, SEKA Kağıt Müzesi'nde sergilendi.

Körfezkent Emlak Konut İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri "İcatlar ve Mucitler" konusunu, yaptıkları projeler ile pekiştirdi. 4-A sınıfının öğretmeni Bünyamin Küçük öğrencilerine bir ay süre tanıyarak, hayallerindeki projeleri yapmalarını istedi. Bu konuda hem öğretmenleri hem de aileleri ile fikir alışverişinde bulunan öğrenciler, bir ayın sonunda birbirinden ilginç projeler geliştirdi.

Kimi öğrenci felçli dedesi için ışıklı baston, kimi romatizma hastası annesinin ayakkabısını rahatlıkla bağlayabilmesi için bağcık bağlama aparatı, kimi ise annesinin sürekli "Perdeyi aç" demesinden yakındığı için akıllı perde yaptı. Bir öğrenci ekip otosundan kaçmaya teşebbüs eden suçluların yakalanması için cihaz tasarlarken, bir diğeri geçirdiği trafik kazası sonucu protez bacak kullanan akrabasının ayakkabısını rahatça giyip çıkarabilmesi için "005 ayakkabı" ismini verdiği akıllı sandalye oluşturdu. Derste kaldırdığı parmağı öğretmeninin zaman zaman fark edemediğinden yakınan bir kız öğrenci karton kullanarak bileğine takabileceği el, başka bir öğrenci ise hem sokak hayvanlarını korkmadan sevebilmek hem de sırtını kaşıyabilmek için robot el yaptı.

"Çocuklarınızın kabusu artık son buluyor"

Bir diğer öğrenci de gece korkarak uyanan çocuklar için dokunduklarında ses çıkaran ve ailelerinin hemen yanına gelmesini sağlayan cihaz hayal ederek, bunun tasarımını yaptı. Öğrenci, "Çocuklarınızın kabusu artık son buluyor" sloganıyla tanıttığı bu cihazına da "canavar savar" adını verdi.

Öğrencilerin projeleri müzede sergilendi

Yaşları 9-10 arasında değişen öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlerden esinlenerek geliştirdikleri hayal ürünü maket projeleri, SEKA Kağıt Müzesi'nde de sergilendi.

Öğretmen Bünyamin Küçük, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde buluş yapmak istediklerini, kendisinin de, 'gerçek hayatta karşılaşılan problemlerle ilgili bazı fikirler oluşturun. Bu fikirler ile ilgili buluşunuzu yapın ve sınıfta arkadaşlarınıza sunalım' dediğini, 1 ay sonra buluşların geldiğini belirterek, "Bu okuldan bir meslektaşım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Seka Kağıt Müzesindeki geçici sergi salonuna kullanmıştı. Benim de aklıma geldi ve Müzeler Daire Başkanlığına yazılarımızı yazdık. Bu isteğimiz kabul edildi ve projelerimizi orada sergiledik" dedi.

"Genç beyinlerin ne kadar güzel şeyler ortaya çıkarabileceğini görmüş olduk"

Öğrencilerin birbirinden ilginç ve güzel projeler geliştirdiklerini söyleyen Küçük, "Böylelikle genç beyinlerin ne kadar güzel şeyler ortaya çıkarabileceğini görmüş olduk. Örneğin çocuklardan bir tanesi sürekli parmak kaldırınca yorulduğundan şikayet etmiş ve el şeklinde karton kesmiş, bunu da bileğine takmış. Bu şekilde el kaldırırmış gibi bir görüntü oluşturmuş. Bir başka arkadaşım ailesinin sürekli 'Perdeleri aç ve kapat' demesinden şikayet etmiş. Bununla ilgili tasarım oluşturmuş. Bir sensör fikri geliştirmiş. Bu sensor gündüz olduğunu algıladığında perdeyi yukarı doğru kaldırıyor, gece olduğunda perdeyi indiriyor. Farklı bir arkadaşım da felçli dedesi için ışıklı baston geliştirmiş. Bir arkadaşım ise protez bacağı bulunan akrabasının ayakkabı giymesinin zor olduğunu gözlemlemiş ve bununla ilgili tasarım yapmış. Bu tasarımda sandalye kullanmış. Sandalye önünde de ayakkabı çıkarıp giyme aparatı geliştirmiş. Öğrencilerim bu ürünleri tasarlarken tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullandılar" şeklinde konuştu.

"Ben çocukların merak etmelerini istiyorum"

Çocukların üretken olabilmesi için çabaladığına dikkat çeken Bünyamin Küçük, "Milli Eğitim Bakanlığının bize sunduğu müfredatı uygulayıp, bütün dersleri işliyoruz. Bunun yanında ben çocukların merak etmelerini, bir şeyler ortaya koymalarını, bir şey ortaya koyduklarında haz almalarını istiyorum. Amacıma ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım onlar da mutlu oluyorlardır. İnşallah gelecekte de ülkemize, devletimize çok güzel katkılar bulunurlar" ifadelerini kullandı.

"Suçlular kapıyı kırdığında alarm devreye girecek"

Ekip otosundan kaçmaya çalışan suçlular için proje geliştiren Ömer Yıldız, "Polisler suçluları aracın içine koyuyor. Suçlular da kaçmaya çalışırken kapıyı kırabilirler. Kapıyı kırdıklarında alarm devreye girecek ve bu alarm da cama yansıyarak, aracı kullanan şoförün dikkatini çekecek. Bu şekilde şoför aracı durdurarak suçluları yakalayabilecek" dedi.

"Bu proje Suat abi için"

Protez bacağı bulunan akrabasına yardımcı olabilmek için "005 ayakkabı" ismini verdiği akıllı sandalye yapan Yusuf Yetişkin, "Annemin kuzeni birkaç yıl önce trafik kazası geçirdi ve ayağını kaybetti. O bize her geldiğinde ona sandalye getiriyorum ama bu kez de eğilmekte zorlanıyor. Bende ona üzüldüğüm için 005 ayakkabıyı yaptım. Artık Suat abi bize her geldiğinde ayağını oraya koyabilecek" diye konuştu.

"Annemim bana sürekli 'Perdeyi aç' demesinden sıkıldım"

Akıllı perde geliştiren Ahmet Yasin Şahin de, annesinin kendisine sürekli 'perdeyi aç' demesinden sıkıldığını ve akıllı perdeyi geliştirdiğini ifade ederek, "Bu proje sayesinde perde sabahları ışık görünce açılıyor, karanlık olduğunda da kapanıyor" dedi.

İHA