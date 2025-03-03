TEKNOLOJİ:
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Lise öğrencilerinden büyük başarı

Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 56. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul-Asya Bölge Sergisinde bölge 3'üncülüğü elde etti. Bu derece ile birlikte okul, TÜBİTAK yarışmasında Kocaeli'de derece alan tek devlet mesleki ve teknik anadolu lisesi olma unvanını kazandı.

Lise öğrencilerinden büyük başarı

03 Mart 2025 Pazartesi 11:31

 Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 56. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul-Asya Bölge Sergisine katıldı. Danışman öğretmen Arif Emre Ceylan rehberliğinde çalışan ekip, doğal afetlere karşı daha etkin müdahale etmek amacıyla modüler bir robot tasarımı geliştirdi. Yarışmada takım kaptanı Gülşah Elvin Afacan ve takım arkadaşları Berat Orçen ile Abdullah Karatay, projelerini jüriye başarıyla sundu. Öğrencilerin bu tasarımı, Teknolojik Tasarım kategorisinde bölge 3'üncülüğü kazandı.  
 Bu derece ile birlikte okul, TÜBİTAK yarışmasında Kocaeli'de derece alan tek devlet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olma unvanını kazandı. 
 Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ferit Alur, öğrencilerin başarısıyla gururlandıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında gösterdiği bu başarı bizleri gururlandırdı. Üstelik ilimizde bu dereceyi elde eden tek devlet meslek lisesi olmamız, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Afetlere karşı daha güvenli bir gelecek inşa etmek için geliştirdikleri proje, hem topluma hem de bilim dünyasına katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. 


İHA
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