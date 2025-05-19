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Profesörden yapay zeka uyarısı: “Mesajlarınız okunuyor, analiz ediliyor“

Kocaeli'de "Yapay Zeka ve Geleceğin Meslekleri" söyleşisinde gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Yavuz Samur, "Senin en çok kullandığın uygulamalar WhatsApp ve Instagram. Buradaki mesajların okunuyor, aynı zamanda analiz ediliyor. Çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Bizi ayrıca dinliyorlar" dedi.

Profesörden yapay zeka uyarısı: 'Mesajlarınız okunuyor, analiz ediliyor'

19 Mayıs 2025 Pazartesi 12:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin EnFest etkinliğine konuk olan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, "Yapay Zeka ve Geleceğin Meslekleri" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Yapay zekanın nasıl çalıştığını anlatan Samur, "Herkesin keşfetinde farklı farklı videolar var. Bunların her biri size özel tasarlanıyor. Peki Instagram nelerden hoşlandığınızı nasıl biliyor? Beğenilerimize, izlediğimiz videolara, girdiğimiz sitelere bakıyor. Peki Instagram mesajlarımızı okuyor mudur? Instagram ve WhatsApp kime ait? Mark Zuckerberg’e ait. Senin en çok kullandığın uygulamalar WhatsApp ve Instagram. Senin buradaki mesajların okunuyor, aynı zamanda analiz ediliyor. Çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Bizi ayrıca dinliyorlar. Bugün yapay zeka konuşacağız. Akşam bir bakacaksınız keşfette yapay zeka olacak. Mesela Instagram'da bir videoyu izlemeye başlıyorsunuz. Videoyu 3 saniye izleyip geçtiniz. Instagram’a diyor ki, 'Ben bunu beğenmedim.' Keşfet sayfanızı sizin beğendiğiniz içeriklere göre ayarlıyor" dedi. 
   
  "Makine, bir insandan daha iyi öğrendi" 
  Prof. Dr. Yavuz Samur, sözlerine şöyle devam etti: 
  "Google'a girip bir şeyler arıyoruz. Karşımıza bir sürü sayfa çıkıyor. Örneğin, 'Bana Kocaeli'deki en iyi 10 restoranı göster' diyorum. Önceden 100 bin liste çıkarken şu anda milyonlarca liste çıkıyor. Bunlar birer değer veriyor. O kadar çok büyüdü ki biz buna 'Big Data' diyoruz. Ama bu büyük bilgi o kadar çok büyüyünce biz, 'Bu veri çok büyüdü' dedik. Bizim için anlamlı değil. Biz bunu anlamlı bir hale getirdik ve makineye dedik ki, sen bu veriyi öğren. Makineye öğrenmeyi öğrettik. Makine ve bilgisayara bir program yazdık. İnsan nasıl öğrenir? Makineye yükledik. Makine, bir insandan daha iyi öğrendi. Bunun adı makine öğrenmesi. Siz Google'a Kocaeli'deki en iyi restoran yazınca en iyi restoranlar otomatik olarak çıkıyor. Yapay zeka bunun da ötesinde bir şey. Biz makineye öğrenmeyi öğrettik. Makine bizim davranışlarımızı öğrendi ama biz makineden daha fazlasını istemeye başladık." 
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