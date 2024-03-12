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GTÜ Öğrencileri, DASK Yarışması'nda İkinci Oldu

GTÜ Marvitae Takımı ilk kez katıldığı, "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması" nda ikinci olma başarısı gösterdi.

GTÜ Öğrencileri, DASK Yarışması'nda İkinci Oldu

12 Mart 2024 Salı 14:21

Geleceğin mimarlarının ve inşaat mühendislerinin deprem bilinciyle yetişmesini hedefleyen, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) organizasyonu, DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda ödüller bu yıl 7.’inci kez sahiplerini buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, Gebze Teknik Üniversitesi ikincilik ödülü aldı. Yarışmada birincilik ödülü Altınbaş Üniversitesi'nin olurken, üçüncülük İstanbul Teknik Üniversitesi'nin oldu.

Gaziantep’te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve dört gün süren, Türkiye’deki üniversitelerin mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda ön elemeleri geçen 24 takım, final aşamasında yaptıkları tasarımları bina maketi haline getirerek jüri üyelerine sergiledi. Bina maketleri, depremi simüle eden sarsma masasında test edilerek değerlendirildi. Deprem testinden yıkılmadan geçen maketler, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine göre de değerlendirildi.

Takım, Kahramanmaraş'a tekrardan hayat vermek için Maraş ve latince hayat anlamına gelen vitae kelimeleri birleştirilerek Marvitae ismi ile yarışmaya ilk kez katıldı. Ayrıca, yarışan projenin de adı olan Marvitae, içerisinde bulundurduğu sera ve bahçeler ile ekolojik bir denge sağlayan 29 katlı bir otel projesidir. 

Yarışmada ikinci olan GTÜ Marvitae Takımında GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Emir Can Kaman, Ayşenur Selvi, Aziz Yılmaz; GTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Şule Camadan, Hatice Taçyıldız,  GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Şeker danışmanlığında yarıştılar.

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