GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Mezbahası’nda 6 bin 832 kesim yapıldı

Büyükşehir Mezbahası’nda 2024 yılında 6 bin 832 hayvanın kesimi yapıldı, kasaplara 1 milyon 828 bin 239 kg sağlıklı et teslim edildi

Büyükşehir Mezbahası'nda 6 bin 832 kesim yapıldı

08 Ocak 2025 Çarşamba 10:37

 Son teknoloji ve hijyenik ortamda hizmet veren Büyükşehir Mezbahası’nda 2024 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 6 bin 832 hayvanın kesimi gerçekleşti.

 

MODERN VE SAĞLIKLI ORTAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası halkın sağlıklı bir ortamda et ve et ürünlerini tüketilebilmesi adına hizmet vermeye devam ediyor. İzmit Solaklar mevkiinde bulunan ve içerisinde son teknolojik sistemleri barındıran mezbahada hijyenik ortamda kesimler yapılıyor. Bu kapsamda 2024 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 6 bin 832 hayvanın kesimi yapıldı. Kesimlerden sağlanan 1 milyon 828 bin 239 kg et, vatandaşa sunulmak üzere kasaplara teslim edildi.

 

SON TEKNOLOJİYE SAHİP TESİS

Kesimler Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatla yapılıyor. 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip mezbaha içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için, 200 de küçükbaş için kesim alanı bulunuyor. Mezbaha toplamda 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depolarına sahip.

 

TEMİZLİK VE SAĞLIK HASSASİYETİ

Büyükşehir Mezbahası’nda 2024 yılında 5 bin 662 büyükbaş, bin 170’i de küçükbaş olmak üzere toplam 6 bin 832 hayvanın kesimi gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren tesise 2024 yılı içerisinde birçok kişi ve kurum tarafından teknik ziyaretler de yapıldı. Otomasyonla kontrol edilebilen, hareketli platformlar ve otomatik taşıyıcıların kullanıldığı tesiste ziyaretçilerin ilgisini çeken son sistemler kullanılıyor. İnsan sağlığını koruyan bir teknoloji ile seri ve helal kesim yapılabilmesi vatandaşların takdirini kazanıyor.

 

ÖRNEK ALINAN BİR TESİS

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı işinin ehli personeller tarafından kesimlerin yapıldığı tesis, gerek sağlık gerekse teknolojik yönden Türkiye ve Dünyada örnek alınıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Mezbahası, bugüne kadar başta Et ve Balık Kurumu olmak üzere Türkiye ve dünyadan bazı Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanında, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından da incelemelerde bulunulmak üzere ziyaret ediliyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kayseri Ev Taşıma Firmaları Kayseri Ev Taşıma Firmaları
Araba Hararetinin Genel Sebepleri Araba Hararetinin Genel Sebepleri
Büyükşehir’den tarıma destek tam gaz devam ediyor Büyükşehir’den tarıma destek tam gaz devam ediyor
Büyükşehir’den 1 yılda 223 yeni kapalı durak Büyükşehir’den 1 yılda 223 yeni kapalı durak
2024, raylı sistemlerde altın yıl oldu 2024, raylı sistemlerde altın yıl oldu
Büyükşehir’den 1 yılda 20 bin denetim Büyükşehir’den 1 yılda 20 bin denetim
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kayseri Ev Taşıma Firmaları
Ev taşıma, birçok insan için stresli bir süreç olabilir. Ancak doğru firma ile çalıştığınızda, bu...

Haberi Oku