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TDGF ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖZBEKİSTANDA TARİHİ İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU

IV. TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU 5-9 KASIM 2024 TARİHLERİNDE ÖZBEKİSTAN’IN TAŞKENT ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TDGF ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖZBEKİSTANDA TARİHİ İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU

30 Ekim 2024 Çarşamba 10:03

 Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Öncülüğünde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek sempozyum Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi - Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sempozyuma 8 Farklı ülkeden toplam 213 bildiri gönderildi.Çift hakem değerlendirmesinin ardından 56 çalışma sözlü olarak sunulmak üzere kabul edildi.
Sempozyum program akışına göre;
5 Kasım Salı günü, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi’nde saat 10.00’da başlayacak sempozyum kayıt sürecinin ardından saat 10.30’da iletişim ve sanat temalı iki farklı oturum gerçekleştirilecek. Saat13.30’da sempozyum açılışı ve ödüllü film gösterim töreni düzenlenecek, ödül ile plaket takdiminin ardından 15.30’da 2 farklı salonda eş zamanlı olarak oturumlar devam edecek.
6 Kasım Çarşamba günü Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsünde saat 10.00’da sergi açılışı gerçekleştirilecek, açılış sonrası saat 10.30’da 2 salonda eş zamanlı olmak üzere oturumlara geçilecek.
7 Kasım Perşembe Günü Özbekistan Gazetecileri ile Türkiye Özbekistan Medya Formu 11:00 – 12.30 saatleri arasında düzenlenecek.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir tüm sempozyuma duyulan yoğun ilgiye yönelik memnuniyetlerini ifade ederken, Özbekistan’ın misafirperverliğine ayrıca teşekkürlerini sundu. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’nun temel misyonun iletişim ve sanat alanındaki akademik konu ve gündemin tartışılmasını sağlamak olduğunu belirten Demir, gelecek yıl sempozyumun aynı özveri ile farklı bir Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirileceğini duyurdu.(Ahmet Emlrhan Kahraman)


İHA
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