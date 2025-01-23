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Kartalkaya'daki faciada 12 kişinin tedavilerine devam ediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu’daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir" ifadeleri kullanıldı.

Kartalkaya'daki faciada 12 kişinin tedavilerine devam ediliyor

23 Ocak 2025 Perşembe 12:48

 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında can kaybı 78 olarak belirlendi. Adalet Bakanlığı, yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu’daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma devam ediyor

Yangın sonrası enkaza dönen otelde soğutma çalışmaları tamamlanarak, incelemeler başlatıldı. İç mekandaki deliller toplanarak soruşturma kapsamına alındı. Adli soruşturma, 6 cumhuriyet savcısı tarafından sürdürülürken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve mülkiye müfettişleri de idari soruşturmayı yürütüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerine devam ettiğini aktardı. Bakan Tunç ayrıca, soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdürü, otel işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün bulunduğu belirtildi.

Otelin durumu ve hasar tespiti

Yangının çıktığı otelle ilgili ön hasar tespit raporu hazırlandı ve otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Kesin raporun hazırlanmasının ardından, otelin güçlendirilip güçlendirilmeyeceğine veya yıkılmasına karar verilecek. Ayrıca, yangın sonrası otel binasının çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve bina mühürlendi.

Yaralılar ve tedavi durumu

Sağlık Bakanlığı, yangında yaralanan 39 kişinin taburcu edildiğini, 12 kişinin ise hastanelerde tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

Arama-kurtarma ekipleri, yangın sonrası otel içindeki kıymetli eşyaları tespit etti ve toplanan eşyalar adli emanet deposuna gönderildi. Bugün itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.


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