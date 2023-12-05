“12 BİN 871 KİLOMETRE İÇME SUYU DENETİM ALTINDA”

Kocaeli’de yer alan 12 ilçenin tamamında kaliteli işletmecilik anlayışıyla hizmet veren İSU, örnek birçok yatırım ile sağlıklı ve kaliteli içme suyunu abonelerine kesintisiz sağlıyor. 12 bin 871 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının denetimini 346 noktadan çevrim içi (online) olarak gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, bunun yanında musluklardan akan suyun güvenle içilebilirliğini kontrol altında tutmak amacıyla sorumluluk sahasında bulunan 12 ilçenin 374 farklı noktasından her ay düzenli olarak aldığı ortalama 1.000 adet numunenin kalitesini, uluslararası geçerliliğe sahip analiz metotları kullanarak ilgili mevzuatlara göre son teknolojiyle donatılmış, TS EN ISO 17025 standardı kapsamında akredite olan Merkez Laboratuvarı’nda alanında uzman ekibiyle gerçekleştirdiği su analizleriyle düzenli olarak kontrol ediyor. İSU, tüm bu çalışmalar neticesinde şebeke suyunu %99,4 uygunlukla, vatandaşların hizmetine sunuyor. Bununla birlikte, günlük içme suyu arıtma kapasitesi 488 bin 941 metreküp olan 13 adet içme suyu arıtma tesisi ve toplam 462 bin 656 metreküp kapasiteli 679 adet içme suyu deposu ile Kocaeli halkına modern ve sürdürülebilir işletmecilik anlayışıyla aralıksız hizmet veriyor.

“KOCAELİ’DE 7 BİN 181 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI YAPILDI”

Kocaeli’nin kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını modern altyapı yatırımlarıyla karşılayan İSU, bir yandan il genelinde kullanım ömrünü tamamlamış ve artan nüfus ile birlikte yetersiz gelen su ve kanalizasyon hatlarını yenilerken diğer yandan yeni yerleşim alanlarına yeni altyapı hatları inşa çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda

2004-2023

yılları arasında, 2,2 milyar TL’lik dev yatırımla kent genelinde toplamda 7 bin 181 kilometre içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve temiz içme suyunun her zaman erişilebilir olduğunu yaptığı yatırımlar ile gözler önüne sermiş oldu.

“437,5 KİLOMETRE YENİ İÇME SUYU HATTI YAPILACAK”

Merkezine insanı oturtarak çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılında 418 milyonluk yatırımla 202 kilometre içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere temiz su sağlamak adına büyük çaba sarf eden İSU, 2024 yılında ise gider bütçesinin %44’ünü yatırıma ayırarak Kocaeli genelinde toplam 437,5 kilometre yeni içme suyu hattı yenileme ve yapım çalışması gerçekleştirecek.