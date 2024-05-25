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16 katlı binada yangın paniği

İzmit ilçesinde 16 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

16 katlı binada yangın paniği

25 Mayıs 2024 Cumartesi 00:45

  Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 16 katlı binada yangın çıktı. Bina içindeki elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle binanın elektrik panosu ve kablolar zarar gördü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
  


İHA
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