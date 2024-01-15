16 Ocak’ta Türkiye’nin yeni rotası çizildi

Atatürk’ün düzenlediği ilk basın toplantısı olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı toplantının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bütün basın mensuplarının basın onur gününü kutladı. Başkan Büyükakın” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, annesinin cenazesine bile katılamayarak buradaki toplantıya iştirak etmesi Cumhuriyetin kuruluşuna ve Milli Mücadeleye yönelik azmi, kararlılığı, fedakarlığı açısından da çok kıymetli bir göstergedir” dedi

16 Ocak 1923 tarihinin sadece Türk basın tarihi açısından önemli olmadığını, ülkemizin inşasına, kurtuluşuna da vesile olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti” O tarihte Mustafa Kemal Paşa, İzmit’te, Abdülaziz’in Av Köşkü olarak da bilinen tarihî köşkte, Adnan Adıvar’ın yaptığı organizasyonla bir grup gazeteciyle buluştu. Akşam 9’da başlayan toplantı, sabah 3’e kadar sürdü. Bu toplantı, Erzurum ve Sivas Kongreleri kadar önemli bir toplantıydı. Çünkü Kongrelerde Millî Mücadele’ye ilişkin kararlar alınmıştı. İzmit Basın Toplantısı’nda ise Türkiye’nin yeni rotası çizilmişti. Yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağı, basın toplantısında ilk kez söylendi.

Kurtuluş Savaşı, milletimizin yüz akı, övüncü, iftiharı ve destanlaşan büyük bir zaferidir. Savaşın en başından itibaren basın mensuplarımız önemli bir misyon üstlendiler. Her türlü zor şartlara, imkânsızlıklara göğüs gererek halkımızın, askerimizin sesi oldular. Bu efsanevi mücadeleyi, zaferlerimizi, şehitlerimizi dünyanın dört bir köşesine duyurdular. Mazlum halkların umudunu, dostlarımızın iftiharını canlı tuttular. O gün Anadolu basınımız, Kurtuluş Savaşı’ndan alnının akıyla çıktı.



Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kurtuluşunda yazdığı cesaretli yazılar ve haberlerle halkımıza umut ışığı olan, Türkiye’nin kurtuluşuna, inşasına, şekillenmesine, ilerlemesine benzersiz katkılar sunan basın mensuplarımızın Basın Onur Günü kutlu olsun.”