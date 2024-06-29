1923 metrekarelik dev Türk bayrağı Darıca’da açılacak

Kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde de egemen olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Bu yıl 98’inci yıldönümü kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Darıca’da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dudayev sahilinde bulunan mini marinada gerçekleşecek etkinliklerde ayrıca farkındalık oluşturmak için dip ve deniz temizliği de yapılacak.

1923 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI

29 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Dudayev Sahilinde bulunan Mini Marina alanında gerçekleşecek kutlama programında dalgıçlar ve sahil güvenlik ekipleri Darıcalılar için adeta bir görsel şölen sunacak. Etkinlik kapsamında dalgıçlar tarafından deniz içerisinde 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açılacak. Ayrıca etkinlikte denizseverler için zıpkın, dalış çantası, karbon pala ve palet çantası gibi sürpriz hediyeler de dağıtılacak. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğe Türkiye Sualtı Federasyonu, Nicomedia Su Sporları ve Sualtı Avcılığı Spor Kulübü, Darıca Arama Kurtarma Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli Sualtı Arama Kurtarma, Darıca Bayramoğlu Balıkçılar Spor Kulübü ve POYRAZSUB gibi kurumlar da katılacak.

BAŞKAN BIYIK, DARICALILARI DAVET ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayarak Darıcalıları etkinliklere davet etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Kabotaj Kanunu'nun, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten ve sahil kenti olan Darıca’nın bu tür etkinliklerle anılmasını önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Denizcilik tarihinin ve denizcilerin anısını yaşatmak, deniz sevgisini pekiştirmek amacıyla Darıca’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlamayı önemsiyoruz. Çeşitli kurumların desteği ve işbirliği ile ilçemizde geleneksel hale getirmek istediğimiz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını en güzel şekilde kutlamak istiyoruz. Darıcalı hemşerilerimizi de aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.