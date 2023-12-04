2053 Kocaeli AUS Eylem Planı Örnek Olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı’ kapsamında belirlenen stratejik hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda verilen eğitimde konuşan Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, “Kocaeli’nde yapılan 2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı önemli bir çalışma ve diğer belediyelere örnek olacak” ifadesini kullandı.

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen; kent için Akıllı Ulaşım Sistemi bileşenleri içeren şehir içi yol ve yerel trafik kontrolü için gelişmiş bir şehir yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamak amacıyla ‘2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı’ çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında uzman Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve bağlı müdürlüklerden katılımcılara sunumlarını yaptı.

“KOCAELİ ÖRNEK OLACAK”

Yol güvenliği, kapasite, hareketlilik ve seyahat konforunu artırarak daha akıllı, daha güvenli, daha verimli ve sürdürülebilir bir ulaşım ağını oluşturmak olan Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin örnek belediyeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, idare ve teknik kadronun akıllı ulaşım sistemleri konusunda dünya örnekleri ile uyum içinde olan vizyon ve farkındalığının, gerçekleştirilen projeler ve yatırımlarla desteklenmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planının tüm şehirler tarafından ne kadar önemli olduğunu belirterek plansız yapılan Akılı Ulaşım Sistemlerinin faydadan çok zarar verebileceğini dile getiren Aydın, “Kocaeli’nde yapılan 2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Eylem Planı Türkiye’de bir ilk. Ülkemiz için önemli bir çalışma ve diğer şehirlere de öncülük edebileceğine eminim” ifadelerini kullandı.