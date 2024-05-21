banner1036
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

5 Bin Yıllık Geçmişi Olan Sepet Örücülüğü Sanata Dönüştü

Kartepe ilçesinde açılan kurslarda, geleneksel el sanatları branşlarından sepet örücülüğü modern çizgilerle sanata dönüşüyor.

5 Bin Yıllık Geçmişi Olan Sepet Örücülüğü Sanata Dönüştü

21 Mayıs 2024 Salı 19:45

  Beş bin yıllık geçmişi olan sepet örücülüğü günümüzde de büyük ilgi görüyor. Kartepe Belediyesi KARMEK kursları bünyesinde büyük ilgi gören sepet örücülüğü modern tasarımlarla sanat eserine dönüşüyor. 
  Kartepe Belediyesi KARMEK kurslarından sepet örücülüğü kursu hakkında bilgi veren Sepet Örücülüğü Öğretmeni Nezahat Atalan Ciner, “Yaptığımız ürünleri bambu ile elde ediyoruz. Modern ve satışı olan ürünler üretilmektedir. Bugün kadınlarımız tarafından el emeği göz nuru olan ürünler piyasada çok pahalı satılırken, burada daha ucuza mal edilmektedir” dedi.   
  “Burada öğrencilerimiz eğitim alırken, kendi ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar” diyen Ciner, “Sepet örücülüğü bizim kültürümüzde çok önemli yer tutmaktadır. Maalesef gelişen teknoloji ile unutulmaya yüz tutmuştu. Geçmiş yıllarda sadece sepet yapılarak gündelik hayatta kullanılırdı. Bugün ise evlerde dekoratif malzeme olarak kullanılmaktadır” açıklamasında bulundu. 
  “Kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” diyen Ciner, “Kadınlarımız çok ciddi meslek öğreniyorlar. Burada kendilerine yeni arkadaşlıklar, dostluklar kazanıyorlar. Stres atacakları çok güzel bir ortamda eğitim almaktadırlar. Bizlere bu desteği sağlayan Kartepe Belediye Başkanımız Av. M. Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
Sokak Ortasında 10 Köpeğin Saldırısına Uğradı Sokak Ortasında 10 Köpeğin Saldırısına Uğradı
Kocaeli Bilişim Fuarı 24 Mayıs'ta Kapılarını Açacak Kocaeli Bilişim Fuarı 24 Mayıs'ta Kapılarını...
Tırın Kabini Kopmuş, 6 Kişi Yaralanmıştı: Kaza Güvenlik Kamerasında Tırın Kabini Kopmuş, 6 Kişi Yaralanmıştı: Kaza...
Çayırova’da denetimler devam ediyor Çayırova’da denetimler devam ediyor
Hünkar Çayırı’nda ENFEST Coşkusu Hünkar Çayırı’nda ENFEST Coşkusu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Haberi Oku