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500 Yıllık Çınarın İlginç Hikayesi

Başiskele ilçesinde bulunan çınar ağacı, Hristiyan olduğu gerekçesiyle işkence edilerek öldürülen Aziz Minas'ın adını taşıyor. Ağaç, görüntüsüyle adeta zamana meydan okuyor.

500 Yıllık Çınarın İlginç Hikayesi

28 Kasım 2023 Salı 13:34

 Milattan Önce 250 yılında putperest bir ailenin çocuğu olarak Mısır'ın Kahire kentinde dünyaya gözlerini açan Aziz Minas, askeri görev için şimdiki adıyla Kütahya şehrine gitti. Bir süre sonra askerliği bırakan ve sivil hayat yaşayan Aziz Minas, Roma İmparatorluğu tarafından Hristiyan olduğu sebebiyle işkence edilerek öldürdü. Hristiyanlık dininin önemli figürü haline gelen Aziz Minas'ın ismi ise dünyanın birçok yerinde şapel ve katedrallerde yaşatıldı. Bahçecik Soğuksu mevkiinde bulunan ve yaklaşık 500 yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı, Aziz Minas'ın hikayesine ortaklık ediyor. O dönemki bölge halkının altında bereket ayinleri düzenlediği ağaç yıldırım çarpması sonucu zarar gördü. 
 
  "Yaşının 400-500 yıllık olduğu tahmin ediliyor” 
  Aziz Minas'ın M.Ö. 250 yılında putperest bir ailenin çocuğu olarak Mısır'ın Kahire kentinde dünyaya geldiğini söyleyen Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, “Osmanlı Döneminde bu ağacın yanında birde Aziz Mina'sın adını taşıyan şapel vardı. O dönem burada yani 18. ve 19. yüzyıllarda yoğun olarak gayrimüslim halk yaşıyordu. Bu halk şapel ve ağacın altında gelip bereket anileri düzenlemekteydi. Azizi Minas adı nereden geliyor, tarihe baktığımız zaman Azizi Minas bir Hristiyan Azizi, Kahire'de doğmuş daha sonra Kütahya'ya gelmiş askeri süvari birliğine katılmış ve Hristiyan olmuş, aslında bir putperest. O zamanlar Roma İmparatorluğu putperest bir ülke ve Hıristiyanları çok hoş görmüyor. Bu şekilde Azizi Minas tutuklanıyor ve işkence edilerek öldürülüyor ve Hıristiyan aleminde önemli bir figür haline geliyor. Aziz Minas adına Suriye, Irka, Sudan, Egine Adası, Sakız Adası, İstanbul ve Roma gibi birçok yerde Hristiyanlar ona gösterdiği sevgi için şapel inşa etmişler. Bu ağaç ise yıldırım çarpması sonucu yarılmış, günümüze sadece bu kadar kısmın ulaşmış ağacın. Yaşının 400 -500 yıllık olduğu tahmin ediliyor” dedi. 
 


İHA
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