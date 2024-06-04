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Acil servisin 6 yıllık müdavimi

- 6 yıldır hastanenin acilini mesken tuttu

Acil servisin 6 yıllık müdavimi

04 Haziran 2024 Salı 10:48

 Gebze ilçesinde 6 yıldır hastanenin acil servisinde vakit geçiren yaşlı adam görenlerin dikkatini çekiyor. Bacaklarında enfeksiyon sebebiyle yaralar bulunduğu ve zaman zaman hastalardan para istediği öğrenilen yaşlı adamın, güvenli bir ortamda yaşaması için sosyal hizmetler tarafından başka bir kuruma götürüldüğü ancak buradan kaçarak yine acil servise geldiği bildirildi.   
 Gebze'de yaşayan Ergün S., 6 yıldır gününün yarısını Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisinde geçiriyor. Bacaklarında enfeksiyon sebebiyle yaralar bulunduğu öğrenilen Ergün S., dışarıda dolaştıktan sonra yeniden hastaneye gelerek, acil serviste ve çevresinde vakit geçiriyor. 
 Hastaneyi adeta evi gibi gören yaşlı adamın, zaman zaman bekleyen hastalardan para istediği, güvenlik bu duruma müdahale edince de "Bana yaklaşmayın, hastalık kaparsınız" diyerek vatandaşları paniğe sevk ettiği öğrenildi. Ergün S.'nin tedavisinin yine aynı hastanede yapıldığı, Gebze Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince de hastaneden alınarak, sağlıklı ve güvenli ortamda yaşayabilmesi için başka bir kuruma götürüldüğü ancak buradan kaçarak, yine soluğu acil serviste aldığı bildirildi.  
   
 "Ayaklarında kurtlar çıkmış" 
 Kuryelik yapan Şafak Yener, Ergün S'nin 6 yıldır hastane ve çevresinde dolaştığını ifade ederek, "6 senedir burada. Ayaklarında kurtlar çıkmış" dedi. 
   
  



İHA
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