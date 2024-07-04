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Ailesine Dehşeti Yaşatmıştı, Mide Bulandıran Detay Ortaya Çıktı

- Ailesine dün kurşun yağdıran zanlının, bugün öz kızını istismardan davası olduğu ortaya çıktı

Ailesine Dehşeti Yaşatmıştı, Mide Bulandıran Detay Ortaya Çıktı

04 Temmuz 2024 Perşembe 13:55

Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek ağır yaralayan babayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Babanın 2021-2023 tarihleri arasında 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilirken, olaya ilişkin yargılanan babanın duruşmadan bir gün önce ailesine faciayı yaşattığı öğrenildi. 
 
  Dün, Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitesinde boşanma aşamasındaki eşi S.K.'nin (42) evine giden S.K.;, eşi, oğlu İ.K. (17) ve kızı Y.K.'ya (14) tabanca ile ateş ederek kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne S.K. ile kızı ağır yaralanmıştı. Uzaklaştırma kararı bulunan koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. 
 
  Cinsle istismar davasından bir gün önce ailesine dehşeti yaşattı 
  Olaya ilişkin detaylar bugün oraya çıktı. Baba S.K.'nin 2021 ile 2023 yılları arasında 14 yaşındaki kızı Y.K.'ye defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilirken, konuya ilişkin dava açıldığı ve babanın yargılandığı bilgisine ulaşıldı. Babanın çocuğuna karşı cinsel istismar suçundan bugün duruşması olduğu, davadan bir gün önce ailesine faciayı yaşattığı öğrenildi. Bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar suçuna ilişkin dava görülürken, S.K.'nin gözaltında bulunması, mağdur ve müştekilerin hastanede olması sebebiyle duruşma ertelendi. 
 Ayrıca baba S.K.'nin önceki ifadelerinde arkadaşları ile görüşmesini kısıtladığı için kızının kendisine iftira attığını söylediği öğrenildi. 
                               


İHA
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