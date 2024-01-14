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Alkollü Ve Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçtı: Bir Kişiyi Yaraladığı Ortaya Çıktı

Kocaeli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın, otomobilde ele geçirilen pompalı tüfekle 1 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.

Alkollü Ve Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçtı: Bir Kişiyi Yaraladığı Ortaya Çıktı

14 Ocak 2024 Pazar 15:40

  Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Körfez Ticaret Odası mevkiinde uygulama yapan Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, içinde pompalı tüfek fark ettiği 37 ACD 112 plakalı Tofaş marka otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca polis ekiplerinin müdahalesiyle Kaplan Sokak’ta son buldu. Otomobil toprak alana girerek durdurulurken, sürücü A.B. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. 
  Yapılan kontrollerde sürücü A.B.’nin 0.70 promil alkollü olduğu ayrıca ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis aracına bindirilen A.B., emniyete götürüldü. 
   
  Pompalı tüfekle 1 kişiyi vurmuş 
  Öte yandan, A.B.’nin otomobilde ele geçirilen pompalı tüfekle Gölcük ilçesinde bir kişiyi yaraladığı ve kolluk kuvvetleri tarafından arandığı ortaya çıktı. Yaralama olayı sonrası A.B’nin Gölcük’ten otomobille Körfez ilçesinde geldiği bildirildi. Otomobilde yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği de bulundu. 
  Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 



İHA
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