Aman dikkat

KOCAELİ (İHA) - Kiracı ve ev sahipleri arasında sular durulmazken Yargıtay'ın kararı davalarda emsal olmaya devam ediyor. Kiracılara ciddi uyarılarda bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Kira ödemesini banka yolu ile yapan kiracılar dikkatli olması gerekiyor. Ev sahipleri 1 kuruş dahi eksik kira göndermesi durumunda kiracısını tahliye edebiliyor" dedi.

Kiracı ve ev sahipleri arasında kira sebebiyle sular durulmazken Avukat Buket Nurşah Tekışık, 2021 yılında Yargıtay tarafından verilen emsal karara dikkat çekti. Kiracıların ödeme konusunda dikkatli olması gerektiğini söyleyen Avukat Tekışık, "Kira ödemesini banka yolu ile yapan kiracılar dikkatli olması gerekiyor, ev sahipleri 0,1 kuruş dahi eksik gönderilmesi durumunda kiracısını tahliye edebiliyor. Kiralanan gayrimenkulde herhangi bir onarım bakım yapılıp bu bedelin kira bedelinden düşülmesini isteyen ev sahipleri bilerek bu yöntemi tercih ediyor. Eksik kira yatırıldı diyerek dava açıp kiracısını tahliye etme düşüncesiyle hareket ediyor. Yapılan masraflar dahi kira bedelinden düşülmemelidir. Kira bedeli eksiksiz ve tam yatırılmalıdır" diye konuştu.

"Gönderilen kira bedelinden gönderme masrafı altında bir bedel kesilemez"

Yargıtay'ın Türk Borçlar Kanunun 89. maddesiyle vereceği kararı desteklediğini belirten Avukat Buket Nurşah Tekışık, "TBK'nun 89. maddesi uyarınca kira parası götürülüp ödenmesi gereken borçlardan olduğundan, kiralayana götürülüp elden ödenmesi veya gideri kiracıya ait olmak şartıyla banka hesabına yatırılması ya da konutta ödemeli olarak PTT kanalıyla gönderilmesi gerekir. Kira bedelinin kiraya verenin banka hesabına yatırılması durumunda banka tarafından kesilen havale giderinden kiracı sorumludur. Bu nedenle takibe konu eksik ödenen kira bedelleri üzerinden itirazın iptali ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerektiği Yargıtay tarafından mahkemeden istendi. Kira bedelini ödeme borcu borçlu tarafından alacaklı kiraya verene götürülmesi gereken borçlardan olup, paranın kiraya verene ulaştırılması kiracıya ait bir külfettir. Kira bedelinin kiraya verenin banka hesabına yatırılması durumunda banka tarafından kesilen havale giderinden kiracı sorumludur. Banka hesabına havale ile yapılan kira ödemelerinde, havale ücreti kiracıya aittir ve havale ücreti kiraya verenden tahsil edilerek ödeme yapılırsa kiracı eksik ödeme yapmış olur. Gönderim tutarını oluşturan kira bedeli üzerinden mahsup yolu ile gönderim masrafının alınması halinde kira bedeli tutarının eksik ödenmesi gerçekleşmiş olacağından TBK'nın 315. maddesi uyarınca temerrüt ihtarı sonrasında bir ödeme söz konusu olduğunda eksik ödeme gerçekleşeceğinden temerrüt nedeniyle tahliyeye sebebiyet oluşturacaktır. Kira bedelinin kiraya verene net ödenmesi gerekir. Eğer kira bedeli konutta ödemeli olarak PTT kanalı ile gönderilecekse net olarak gönderilmesi gerekir. Gönderilen kira bedelinden gönderme masrafı altında bir bedel kesilemez. Belirtilen şekilde yapılmayan ödemeler yasal ödeme olarak kabul edilemeyeceğinden mahkemece, takibe konu eksik ödenen kira bedelleri üzerinden itirazın iptali ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekir" dedi.

Avukat Tekışık, Yargıtay kararının davalarda emsal olduğunu, kiracıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Banka tarafından hesap işletim ücreti olarak 31,50 TL kesildi"

2012 yılında başlanan davanın 2021 yılında Yargıtay ile karara bağlandığını dile getiren Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Ev sahibi, 2012 yılında kiracının 450 TL olan kirasını ödemediği, 4 ay da ise eksik ödediği gerekçesiyle kiracıyı dava etti. Davalı aylık kira bedellerini ödediğini ve borcu olmadığını beyan ederek itirazda bulundu. Kiracı, ev sahibinin iddia ettiği eksik ödeme hususunun tamamen kendi kusuruna dayandığını, davacının bildirdiği banka hesap numarasına her ay 450 TL ödediğini, banka tarafından hesap işletim ücreti olarak 31,50 TL kesildiğini, söz konusu kesintiden kendisinin değil ev sahibinin sorumlu olduğunu, kira sözleşmesi uyarınca kira bedelleri elden peşin olarak ödenecekken davacının istemi ile banka havalesi yoluyla ödenirken oluşacak kesintinin de tarafından karşılanmasının hukukla ve kira akdiyle bağdaşmadığını belirterek davanın reddini savundu. 1. Sulh Hukuk Mahkemesi eksik ödemelerin elden ödenmesi kararlaştırılan aylıkların banka aracılığı ile gönderilmesi nedeni ile bankaca alınan masraflardan kaynaklandığı, dolayısı ile elden ödenmesi kararlaştırılan kira bedellerinin bankaya yatırılmasının istenmesi nedeni ile ortaya çıkan masraflara davalının katlanmak zorunda olmadığı, ortada ödenmeyen kira bedeli bulunmadığından temerrüt nedeni ile açılan tahliye davasında davacının haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi" şeklinde konuştu.

"31,50 TL banka masraf kesintisi yapıldığı için ev sahibine aylık 450 TL yerine 418,50 TL ödeme yapıldı"

Karara itirazda bulunularak en son Yargıtay'ın son noktayı koyduğunu söyleyen avukat Tekışık, "Sözleşmede aylık kira bedeli 450 TL olup, ödemelerin her ayın ikisinde peşin olarak yapılacağı kararlaştırılmış. Davacı (alacaklı) davalı (borçlu) hakkında 26.03.2013 tarihinde başlattığı haciz ve tahliye istemli icra takibinde, 2012 yılı Kasım ayı kira bedeli olarak 450 TL ile 2012 yılı Aralık, 2013 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları için 31,50TL'den eksik yatan kira farkları 126 TL olmak üzere toplam 576 TL'nin tahsilini istemiş. Davalı süresinde yaptığı itirazında, sözleşme gereğince aylık kira bedellerini süresinde ödediğini, bu nedenle borcu kabul etmediğini ileri sürmüş ve 4 ödeme dekontu sundu. Davalı tarafından sunulan ödeme dekontlarından 31,50 TL banka masraf kesintisi yapıldıktan sonra takip konusu ayların kira bedeli için aylık 418,50 TL ödeme yapıldığı anlaşıldı. Takibin konusu, sözleşmeden kaynaklı para borcu olduğundan ve sözleşmede aksine bir şart konulmadığından kira bedeline ilişkin para borcu alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ödeneceğinden, ifa yeri de alacaklının yerleşim yeridir" ifadelerini kullandı.

İHA