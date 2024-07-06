banner1056
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Araç Ve İş Yeri Kurşunlayan 11 Şüpheli Operasyonla Yakalandı: 10 Tutuklama

Darıca ilçesinde gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlayarak kayıplara karışan şüpheliler operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç Ve İş Yeri Kurşunlayan 11 Şüpheli Operasyonla Yakalandı: 10 Tutuklama

06 Temmuz 2024 Cumartesi 23:28

  Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs ile 1 Temmuz tarihleri arasında gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde olaylarına katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı 2 Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Sosyal Medya Fenomeni Enes Batur Ve Zelal Işıl Özdemir Kaza Yaptı Sosyal Medya Fenomeni Enes Batur Ve Zelal Işıl Özdemir...
Düğüne Saatler Kala Gelin Ve Damat Kaza Yaptı: 5 Yaralı Düğüne Saatler Kala Gelin Ve Damat Kaza Yaptı:...
Dilovası gençliğine hizmet binası Dilovası gençliğine hizmet binası
İzmit'te Çevreyi Kirletene Ceza: İzmit'te Çevreyi Kirletene Ceza: "Yeni Bir Yaptırım...
Sinem Erdoğan Ay-Yıldızlı Formayı Garantiledi Sinem Erdoğan Ay-Yıldızlı Formayı Garantiledi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

2 Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Kartepe ilçesinde biri yabancı plakalı 2 otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı. Yaralılar...

Haberi Oku