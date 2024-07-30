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Atık ilaçlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor

Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 8 gönüllü eczaneden topladıkları atık ilaçları geri dönüşüme kazandırıyor.

Atık ilaçlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor

30 Temmuz 2024 Salı 16:41

 

 

Yaptığı sıfır atık çalışmalarıyla öncü olan ve örnek çalışmalara imza atan Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin atık ilaçlarını da geri dönüşüme kazandırıyor. Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalardan mobil atık aracıyla, atık ilaçları alarak, Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi’ne götürüyor. Çayırovalı ilçe sakinlerinin evlerinde bulunan ve tarihi geçtiği için sağlık noktasında büyük tehlike arz eden ilaçları geri dönüşüme kazandırmak için büyük çaba gösteren ekipler, ilçedeki 8 gönüllü eczanedeki mıknatıslı atık ilaç kutularından alarak geri dönüşümünü sağlıyor.

 

8 GÖNÜLLÜ ECZANEYE ATIK İLAÇLAR BIRAKILABİLİR

Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin tarihi geçmiş atık ilaçlarını Yenimahalle’deki Menderes Eczanesi’ne, Akse Mahallesi’ndeki Çağdaşkent Eczanesi’ne, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şekerpınar Eczanesi’ne, Atatürk Mahallesi’ndeki Zeydan Eczanesi’ne, Özgürlük Mahallesi’ndeki Çobanoğlu Eczanesi’ne, Emek Mahallesi’ndeki Yüksel Eczanesi’ne, İnönü Mahallesi’ndeki Akkuzu Eczanesi’ne ve Fatih Caddesi'ndeki Özlem Eczanesi’ne bırakabileceğini duyurdu. 

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