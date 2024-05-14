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Atık Malzemeler Sanat Eserine Dönüşüyor

Büyükşehir’in Anne Şehir Merkezilerindeki ‘Atma Dönüştür’ atölyelerinde ömrünü tamamlamış malzemeler geri dönüşüme kazandırılıyor.

Atık Malzemeler Sanat Eserine Dönüşüyor

14 Mayıs 2024 Salı 22:37

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önderliğindeki Anne Şehir Merkezi'nde ‘Atma Dönüştür’ atölye çalışmaları yapılıyor. Atölyelerde Anne Şehir Merkezi katılımcıları tarafından evlerde bulunan şişeler, kavanozlar, kâğıtlar ve diğer atık materyaller tekrar dönüştürülerek süs eşyası olarak değerlendiriliyor. 
  Gölcük Anne Şehir Merkezi Günebakan katılımcılarından Emine Okutan, 3 aydır atölyelere katıldığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarına ailece geldiklerini söyledi. Kurslardan memnuniyetini dile getiren Okutan, “Bu kurslara gelerek bildiklerimizi pekiştirdik, hafızamıza yeni bilgiler ekleyerek bilgi dağarcığımızı büyüttük. Bu kurslar bize hem aktivite oldu, hem de evden çıkmamız için bir sebep oldu. Biz ev hanımlarının yemek yapmak, bulaşık yıkamak gibi belli bir rutini var. Ev oturmalarını da sevmediğim için bu tür aktivitelerde bir şeyler yapabilmek benim hoşuma gidiyor. Büyükşehir Belediyesine bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. 
  Katılımcılardan Melek Cankurt ise Anne Şehir Merkezi’nde hem spora hem el sanatları atölyesine geldiğini ifade ederek, “Ben burada atölyeye katılırken çocuğum da buradaki okul öncesi eğitim sınıfında. O da orada çok eğlenceli vakit geçiriyor. O mutlu, ben de mutluyum. Ben mutluyum, eşim mutlu. Atma dönüştür atölyelerine katılıyorum. Onlarla gelir kapısı elde ettim. Burada öğreniyorum, evde yapıyorum ve çevreme satıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı. 
  Safiye Gültekinler, emekli olduktan sonra Anne Şehir Merkezi’nde sosyal aktivitelere katılmaya başladığını kaydederek, “Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Zamanımı daha güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Evimizde belki atacağımız atık materyallerin dönüşümü ile evimizin en güzel köşelerine asıyoruz“ dedi. 
  Bu atölyelerin sayesinde sosyalleşerek çevre edindiğini belirten Hülya Aydın da, “Büyükşehir’in açtığı bu kurslardan çok memnunum. Yeni arkadaşlar edindim. Burası bana çok iyi geldi” sözleriyle duygularını aktardı.  
  



İHA
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