Bakan Tekin, Kocaeli’de trafikte uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç için başsağlığı mesajı yayımladı. Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trafikte uğradığı menfur saldırı sonucu değerli meslektaşımız Mahir Çoğaç öğretmenimizin yaşamını kaybettiğini teessürle öğrendim. Eğitim ailesi olarak şiddetle mücadele kapsamında en somut adımlarımızdan biri olan ÖMK'nin Meclis gündemine alınacağı bugün, bu alçak saldırıda bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu vesileyle şiddetin her türlüsünü bir kez daha kınıyor, Mahir Çoğaç öğretmenimize yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına ve maarif ailemize başsağlığı diliyorum."

İHA