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Barakada Yangın Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

- Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi hayatını kaybetti

Barakada Yangın Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

24 Ocak 2024 Çarşamba 12:42

Körfez ilçesinde şantiye alanındaki barakada çıkan yangında, eşyalarını almak için içeriye girdiği öğrenilen işçi hayatını kaybetti. 
  Olay, saat 10.30 sıralarında İlimtepe Mahallesi'ndeki şantiye alanındaki barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakadan dumanların yükseldiğini gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada eşyalarını almak için içeriye girdiği öğrenilen işçi Mehmet Sadık Beder (50) ise dumanların arasında kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçeriden çıkarılan işçi Beder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 
  Kalıp ustası Mehmet Sadık Beder'in 5 çocuk babası olduğu, Van'dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Körfez'e geldiği öğrenildi. Beder'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 
 Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 






İHA
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