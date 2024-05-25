banner1041
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı, cezası değişmedi

Kocaeli'de kendisiyle barışmak istemeyen eşinin boğazını, karnını ve yüzünü defalarca bıçaklayan ve 17 yıl hapis cezası verilen sanık, verilen mahkumiyetin Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu, eski eşinin hakaret ve tehditleri sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen sanık, yeniden 17 yıl hapse çarptırıldı.

Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı, cezası değişmedi

25 Mayıs 2024 Cumartesi 00:44

 Edinilen bilgiye göre, 2021'de Hasan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan ile barışmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Hasan Arslan, kendisiyle barışmak istemeyen eşinin yüzünü, boğazını ve karnını ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı, Hasan Arslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasret Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çift, yargılama sürecinde boşandı. 
 
  "Barışmak istedim" 
  15 Haziran 2022'de çıkan kararda Hasan Arslan 17 yıl hapis cezası almıştı. Olaya ilişkin sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla Hasan Arslan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Olaya ilişkin ifadesi alınan tutuklu sanık Hasan Arslan, "Hasret ile bu süreçte boşandık. Eski eşimi öldürme amacıyla hareket etmedim. Olay günü kendisiyle barışmak için eve gittim. Bana küfür, hakaret ederek tehdit ettiği için olay yaşandı. Pişmanım, ailemi ve eşimi kaybettim. Tahliyemi istiyorum. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.  
  Sanık avukatı da sanığın öldürme kastıyla hareket etmediğini, Hasret'in öldürücü nitelikte yaralanmasının olmadığını dile getirdi. 
 Mahkeme heyeti, mağdurun öldürücü nitelikte yaralandığı kanaatiyle sanığa yeniden 17 yıl hapis cezası verdi. 
  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda Tarih Hayat Buluyor Dilovası’nda Tarih Hayat Buluyor
Başkan Büyükakın: Birlikte daha çok çalışacağız Başkan Büyükakın: Birlikte daha çok çalışacağız
‘’Türkçe’nin en güzel kelimeleriyle heybenizi doldurun’’ ‘’Türkçe’nin en güzel kelimeleriyle heybenizi...
Cinayet davasında Cinayet davasında "sanığa kadın kıyafeti giydirildi"...
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 252 sikke ve objeler ele geçirildi Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 252 sikke...
Kocaeli'nin 9 plajında mavi bayrak dalgalanacak Kocaeli'nin 9 plajında mavi bayrak dalgalanacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası’nda Tarih Hayat Buluyor
Dilovası tarihi “Tavşancıl Evlerinin” korunmasına yönelik başlatılan yenileme çalışmaları devam...

Haberi Oku