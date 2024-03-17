banner1001
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele Termal Tesis yükseliyor

Büyükşehir Belediyesinin sağlık turizmi için önemli bir yatırımı olan Başiskele Termal Tesiste çalışmalar sürüyor.

Başiskele Termal Tesis yükseliyor

17 Mart 2024 Pazar 17:35

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlarına devam ediyor. Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste çalışmalar hızlı bir ilerlemeyle devam ediyor.

 

SAĞLIĞIN MERKEZİ

Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Başiskele’nin ve Kocaeli için sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak.

 

TESİSTE YOK YOK

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.

 

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Başiskele Termal Tesis Yapım işinde B blokta 0.00 kotu ile +4.00 kotları arası kolonların ve perdelerin demir donatı montajı tamamlandı, betonları döküldü, +4.00 kotu döşeme betonu döküldü. A blokta -4.00 kotunda kaide betonları döküldü.  Tüm bloklarda ( A,B,C) -4.00 ve -8.00 kotunda duvar imalatlarına, duvar kaplama imalatlarına, elektrik ve mekanik imalatlarına devam ediliyor. A blokta +6.60 kotu, C blokta +7.60 kotu kiriş kalıbı kurulumuna devam ediliyor.Şap imalatının tamamlandığı, seramik imalatının da devam ettiği projede şu an 0.00 kotu tabliye kalıp iskelesinin kurulumu gerçekleşiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu
Çiftçi, “Sevince bütün engeller ortadan kalkıyor” Çiftçi, “Sevince bütün engeller ortadan kalkıyor”
Ömeroğlu, meclis üyesi adayları ile bir araya geldi Ömeroğlu, meclis üyesi adayları ile bir araya...
Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi
Körfez'de yeşil alanlara kış bakımı Körfez'de yeşil alanlara kış bakımı
Akaryakıt İstasyonunda Facia Son Anda Önlendi Akaryakıt İstasyonunda Facia Son Anda Önlendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu
Cumhur İttifak AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,...

Haberi Oku