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Başkan Bıyık’In esnaf ziyaretleri devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstasyon Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek talep ve beklentileri dinledi.

Başkan Bıyık'In esnaf ziyaretleri devam ediyor

03 Haziran 2024 Pazartesi 12:15

Çeşitli programlar ve düzenlediği esnaf ziyaretleriyle halkın arasında yer almaya devam eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnafları ziyaret ederek hem sohbet etti hem de talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’da yapılan çalışmalarla büyük bir değişim ve dönüşümün gerçekleştiğini söyledi. Esnafların istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Başkan Muzaffer Bıyık’a esnaf gezisinde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar da eşlik etti.

İLÇEMİZİ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ

İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında esnafa bilgiler verdi. Belediye hizmetlerini samimi bir sohbet havasında esnaflara anlatan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Darıca’mıza hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

ESNAFLARDAN BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR

Başkan Muzaffer Bıyık’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise, “Belediye Başkanımızı dükkânlarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Onunla konuşmak, talep ve sorunları kendisine iletme fırsatı buluyoruz. Başkanımızın hizmetlerinden ve ilgisinden memnunuz. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dediler. Talepleri dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık da toplumun tüm kesimleriyle olduğu gibi esnaflarla da bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

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