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Başkan Büyükakın: Birlikte daha çok çalışacağız

Kendisini ziyaret ederek tebriklerini ileten konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli için hep birlikte daha çok çalışacağız” ifadelerini sarf etti.

Başkan Büyükakın: Birlikte daha çok çalışacağız

25 Mayıs 2024 Cumartesi 01:01

 

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, MÜSİAD Başkanı İsmail Uslu, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı, Kocaeli Diyarbakırlılar Derneği Başkanı Mehmet Eryılmaz ve yönetimlerini makamında konuk etti. Siyasetten ekonomiye, kadından gencine, sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok konunun ele alındığı görüşmelerde, uluslararası alandaki insani krizler de değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesinin yeni dönem vizyonuna dönük görüş alışverişi de yapılan birlikteliklerde, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler ele alındı. Yeni dönem için tebriklerini ileten konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli için hep birlikte daha çok çalışacağız” ifadelerini sarf etti. 

 

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