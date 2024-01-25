Başkan Büyükakın, “Gençler, Türkiye Yüzyılı’nın Mimarı Olacak”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir ve yönetiminin düzenlediği gençler buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacağına inandığımız genç kardeşlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız” vurgusu yaptı. “Okuyan, araştıran, bilime, sanata, spora, kültüre meraklı; millî ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmadık, bırakmayacağız” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, bin yıldır bu Anadolu toprakları üzerinde yaşadıklarını bunun sonsuza dek süreceğinin de altını çizdi.

“BU VATAN SONSUZA DEK BİZİM YURDUMUZ OLACAKTIR”

Gençlerle olan buluşmasında Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar milli mücadelenin aralıksız sürdüğünün altını da çizen Başkan Büyükakın, ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad etti. Atatürk’ün, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez” sözünü de hatırlatan Başkan Büyükakın, “Anadolu’nun sonsuza kadar Türk Yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya her fırsatta göstermiş tüm ecdadımızın ve şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu vatan sonsuza dek bizim yurdumuz olacaktır” ifadelerini sarf etti.

“KADİM BİR DEVLET GELENEĞİMİZİN DE EN GÜÇLÜ YANSIMASIDIR”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin, bir ve beraber yol yürüdüğüne de değinen Başkan Büyükakın, “Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı daha da güçlendirerek geleceğe taşındığını görüyoruz. İki lider arasında bağ aslında kadim bir devlet geleneğimizin de en güçlü yansımasıdır. Bu birlikteliği sadece ülke sınırlarımızla sınırlandıramayız. Cumhur İttifakına öyle bir bakmalıyız ki ufku Lefkoşa'dan Karabağ'a, Saraybosna'dan Sarı Irmak'a, Medine'den Semerkant'a, Kudüs'ten Kazan'a, Alp Dağları'ndan Altay Dağları'na, Adriyatik'ten Afrika'nın ortalarına kadardır. Derisinde binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet kardeşliği ve kader ortaklığı olan necip bir milletin buluşmasıdır” vurgusu da yaptı.