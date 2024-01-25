İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, “Gençler, Türkiye Yüzyılı’nın Mimarı Olacak”

Başkan Büyükakın, Ülkü Ocakları’nın organize ettiği gençlik buluşmasına katıldı.

Başkan Büyükakın, 'Gençler, Türkiye Yüzyılı'nın Mimarı Olacak”

25 Ocak 2024 Perşembe 13:10

 

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir ve yönetiminin düzenlediği gençler buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacağına inandığımız genç kardeşlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız” vurgusu yaptı.  “Okuyan, araştıran, bilime, sanata, spora, kültüre meraklı; millî ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmadık, bırakmayacağız” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, bin yıldır bu Anadolu toprakları üzerinde yaşadıklarını bunun sonsuza dek süreceğinin de altını çizdi. 

 

“BU VATAN SONSUZA DEK BİZİM YURDUMUZ OLACAKTIR” 

Gençlerle olan buluşmasında Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar milli mücadelenin aralıksız sürdüğünün altını da çizen Başkan Büyükakın, ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta  olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad etti. Atatürk’ün, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez” sözünü de hatırlatan Başkan Büyükakın, “Anadolu’nun sonsuza kadar Türk Yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya her fırsatta göstermiş tüm ecdadımızın ve şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu vatan sonsuza dek bizim yurdumuz olacaktır” ifadelerini sarf etti. 

 

“KADİM BİR DEVLET GELENEĞİMİZİN DE EN GÜÇLÜ YANSIMASIDIR”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin, bir ve beraber yol yürüdüğüne de değinen Başkan Büyükakın, “Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı daha da güçlendirerek geleceğe taşındığını görüyoruz. İki lider arasında bağ aslında kadim bir devlet geleneğimizin de en güçlü yansımasıdır. Bu birlikteliği sadece ülke sınırlarımızla sınırlandıramayız. Cumhur İttifakına öyle bir bakmalıyız ki ufku Lefkoşa'dan Karabağ'a, Saraybosna'dan Sarı Irmak'a, Medine'den Semerkant'a, Kudüs'ten Kazan'a, Alp Dağları'ndan Altay Dağları'na, Adriyatik'ten Afrika'nın ortalarına kadardır. Derisinde binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet kardeşliği ve kader ortaklığı olan necip bir milletin buluşmasıdır” vurgusu da yaptı.                                                                              

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da Karne Tatili Etkinlikleri Devam Ediyor Çayırova’da Karne Tatili Etkinlikleri Devam Ediyor
Barakada Yangın Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti Barakada Yangın Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Başkan Büyükgöz: Başkan Büyükgöz: "Bir Milyar Lira Civarında Kamulaştırma...
Binayı Ateşe Verdi, Kaçmaya Çalışırken Yakalandı Binayı Ateşe Verdi, Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Komşu Cinayetinde Komşu Cinayetinde "Küfür" İddiası
Tatil şenliği ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’ başladı Tatil şenliği ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Çayırova’da Karne Tatili Etkinlikleri Devam...
Çayırovalı minikler, karne tatilinde Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği çocuk tiyatrosu etkinlikleriyle...

Haberi Oku