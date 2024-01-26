Başkan Büyükakın, “Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var”

AK Parti, MHP ve BBP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etmeyi sürdüren Başkan Büyükakın, “Ben değil, biz diyenlerin ittifakı olan Cumhur İttifakı, muhabbet saflarını sıkılaştırarak ve gönül köprülerini güçlendirerek kararlı bir şekilde ilerlemektedir” açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin Kandıra, Başiskele, Karamürsel ve Gölcük İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus’un da eşlik ettiği ziyaretlerde, İlçe Belediye Başkanları Adnan Turan, Yasin Özlü, İsmail Yıldırım, Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanları Alper Tokgöz, Mustafa Koral, Mecit Erdoğan ve Kemal Yavuz hazır bulundu. MHP İlçe Başkanları Emrah Çolak, Şahin Kaya, Adnan Göktekin ve Derya Çavdar’ın yanı sıra BBP İlçe Başkanı Murat Küçüktecer ve Şahin Akpınar’ın da yer aldığı ziyaretlere MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü’de eşlik etti.

“BEN DEĞİL, BİZ DİYENLERİN İTTİFAKI”

Ziyaretlerde, “Cumhur İttifakı, milletimizin kalbinde yankı bulan ortak değerler üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Birlikte omuz omuza vererek, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağız” vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, “Cumhur İttifakı olarak, Kandıra, Başiskele, Karamürsel ve Gölcük'te yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. "Ben değil, biz" diyenlerin ittifakı olan Cumhur İttifakı, muhabbet saflarını sıkılaştırarak ve gönül köprülerini güçlendirerek kararlı bir şekilde ilerlemektedir” açıklamasını yaptı.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

“Cumhur İttifakı olarak büyük bir heyecan ve kararlılıkla ilerliyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Çalışmalarımıza gece gündüz demeden yorulmadan devam ediyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıma azmimizi, milletimizin güvenine layık olma kararlılığıyla birleştiriyoruz. Birlikte omuz omuza, tevazu ve samimiyetle daha aydınlık bir gelecek için çalışıyoruz. Her an Türkiye Yüzyılı’nın inşası için koşturuyoruz. Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var. Allah’ın izni ve milletimizin desteği ile seçimleri de başarıyla tamamlayarak Türkiye Yüzyılı gündemiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZE VERECEK DAHA ÇOK HİZMETİMİZ VAR”

Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza yoğun bir tempoda devam edeceğiz” diyen Başkan Büyükakın, “Bizim davamızda sen, ben yok, biz varız vardır. Çok şükür Kocaeli’de Cumhur İttifakı bu anlayışla yoluna devam ediyor. Biz çok iyi biliyoruz ki daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz ve hazırız. Yapacak daha çok işimiz, Kocaeli’mize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok hizmetimiz var. Gayemiz ülkemize, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir” ifadelerini sarf etti.