İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Dadaşlara Sağlam İşleri Anlattı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede yaşayan Dadaşlara, göreve geldiği günden bu yana yapılan hizmet ve projeleri anlattı.

Başkan Büyükgöz Dadaşlara Sağlam İşleri Anlattı

19 Aralık 2023 Salı 13:09

 

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede yaşayan Dadaşlara, göreve geldiği günden bu yana yapılan hizmet ve projeleri anlattı. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Erzurumlu hemşerileriyle buluşan Başkan Büyükgöz ilçeye kazandırılan proje ve hizmetlere ilişkin sunum yaptı. Hazırlanan slayt sunumu hizmet ve projelere ilişkin bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmada, “Sağlam İşler Yaptık, Gebze’yi Sağlama Aldık diye bir cümle kurduk. Bazı kardeşlerimiz aklından geçirebilir; bu cümlenin altı üstü dolu mu, bu iddianın bir karşılığı var mı? İşte bu akşam bunları açıklamak üzere burada buluştuk. 

KRONİK SORUNLAR TARİH OLUYOR 

Geçmiş elli yılın, yüz yılın kronikleşmiş sorunlarını çözdük. Peki neler yaptık gelin hep beraber bakalım… Öncelikle 1 Milyar Lira civarında kamulaştırma yapmışız. 42 okulun kamulaştırma sorununu çözmüş ve İlçe Milli Eğitim’e teslim etmişiz. Diğer taraftan 24 camiinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Camii yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırdık. Bu kentte 8 tane sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Bizler geçmişe dair ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam etmişiz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün hizmet sunumunun ardından söz alan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun da, hizmet sunumu ve ev sahipliğinden ötürü Erzurumlular adına teşekkür etti. Program sunumun ardından ikramlar ve hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda; Kutsal Emanetlere Büyük İlgi Dilovası’nda; Kutsal Emanetlere Büyük İlgi
Kocaeli'de 2 kişiyi tekmeleyip acımasızca kemerle döven şahıslar yakalandı Kocaeli'de 2 kişiyi tekmeleyip acımasızca kemerle...
Köfte Yediği Esnada Tırın Altında Kalmıştı, Hayatını Kaybetti Köfte Yediği Esnada Tırın Altında Kalmıştı,...
Kocaeli'de Yangın Paniği: Mahsur Kalan Kadını İtfaiye Kurtardı Kocaeli'de Yangın Paniği: Mahsur Kalan Kadını...
Gençler değerleri Gebze’yi Seviyorum Kentimi Geziyorum ile Tanıyor Gençler değerleri Gebze’yi Seviyorum Kentimi Geziyorum...
(Videolu) İş Adamına Korkunç Tuzak: Mantar Toplamaya Gitti, Ceset Buldu (Videolu) İş Adamına Korkunç Tuzak: Mantar Toplamaya...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Dilovası’nda; Kutsal Emanetlere Büyük İlgi
Dilovası Belediyesi tarafından Dilovası’na getirilen Peygamber Efendimizin (S.A.V) Sakal-ı Şerif’i ve...

Haberi Oku