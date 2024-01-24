Başkan Büyükgöz Kent Buluşmalarında Hız Kesmiyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kent Buluşmaları toplantılarına ara vermeden devam ediyor. İlçedeki farklı yöre, hemşeri derneklerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyelerini Kent Buluşmaları isimli toplantılarda ağırlamayı sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırdığı proje ve hizmetlere ilişkin hem bilgilendirme yapıyor hem de vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinliyor. Belirlenen program dahilinde Kent Buluşmalarını sürdüren Başkan Büyükgöz’ün farklı tarihlerde düzenlenen toplantılardaki son konukları ilçede ikamet eden Muşlular, Kastamonulular ve Balkan Türkleri oldu. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantılarda yapılan ikramların ardından hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde hizmetlere ilişkin konuklarına bilgilendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sağlam İşler Yaptık Gebze’yi Sağlama Aldık’ diye bir cümle kurduk. Bazılarınız içinden bu cümlenin bir karşılığı var mı bu cümlenin altı üstü dolu mu diye sorabilirler. Gelin Gebze’yi nasıl sağlama almışız hep beraber bakalım. Bu kentin kronikleşmiş bazı sorunları vardı. Bunlar geçmiş elli yıldan yüz yıldan kalan sorunlardı.

KRONİK SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

İşte bizler işe bu sorunları temizlemekle işe başladık. Öncelikle bir milyar lira civarında kamulaştırma yapmışız. 42 okulun kamulaştırma sorununu çözmüş ve İlçe Milli Eğitim’e teslim etmişiz. Diğer taraftan 24 camiinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Camii yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırmış ve bu kente 8 tane sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Bizler geçmişe dair ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam etmişiz. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze çıkışı yoktu. Projede var ancak maliyetli olduğu için projeden çıkartılmıştı. Bizler devlete bir kuruş ödetmeden biz bu sorunu çözdük. Ulaştırma Bakanımız belediyemizi ziyaret ettiğinde bana şöyle söyledi; ‘Başkan bugüne kadar hiçbir belediye bize böyle kılçıksız bir balık getirmedi. Sizler bu projeyi hazırladıysanız bize de ihalesini yapmak düşer’ dedi” ifadelerini kullandı.

DERNEKLERDEN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükgöz’ün kent buluşmalarına hemşerileriyle birlikte katılan Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Hasan Payyu, Kocaeli Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Musa Tunoğlu, Gebze Kastamonulular Dernek Başkanı Ergün Kepenek, Darıca Kastamonulular Başkanı Deniz Ünal, Dilovası Kastamonulular Dernek Başkanı Mehmet Dağ, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Günay Uzun, Gebze Balkan Türkleri Derneği Başkanı Hüseyin Aksu, Gebze Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Çalışkan örnek konukseverliğinden ötürü kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.