Başkan Kocagöz’den Şube Müdürü Seyrek’e Tebrik Ziyareti

Dernek faaliyetlerinin yanı sıra tebrik ve nezaket ziyaretlerine de devam eden Başkan Harun Reşit Kocagöz ve ekibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Daire Başkanlığı, Afet Müdahale Şube Müdürlüğüne atanan Dernek Başkan Yardımcısı Kenan Seyrek'e de tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Başkan Vekili Murat Topal, Yönetim Kurulu üyeleri, Mümin Kamış, Cengiz Bayram, Altınay Uçar, Recep Yıldız, Sami Ataman, Sabri Yıldız, Erol Özdemir, Levent Yağız yer aldı. Geçtiğimiz günlerde göreve gelen Seyrek’i tebrik eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kocagöz, “Derneğimizin başkan yardımcısının böyle önemli bir göreve gelmesi bizleri de mutlu etti. Bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum” dedi. Şube Müdürü Seyrek de, Kocagöz ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



