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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, GENÇ SPORCULARLA BULUŞTU

İmkanlarımızı gençler için seferber ediyoruz

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, GENÇ SPORCULARLA BULUŞTU

27 Aralık 2023 Çarşamba 12:15

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlik Koridoru Projesi kapsamında gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımını ağırlayan Başkan Muzaffer Bıyık, genç sporcularla sohbet edip taleplerini dinledi. Gençlerin her zaman elinden tutacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerle yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Gençleri önemseyen ve her fırsatta onlarla bir araya gelmeyi gelenek haline getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ödüllü proje olan Gençlik Koridoru projesi kapsamında gençlik buluşmalarına devam ediyor. Her alandan gençlerle bir araya gelen ve onları dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımını ağırladı.

BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 700 MADALYA KAZANDIK

Darıca’yı spor şehri yapmak için çalıştıklarını ve her branşta gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için imkanları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak gençleri ve sporu çok önemsiyoruz. Eğitim ve Spor Kulübümüzü daha da geliştirerek 2 olan branşımızı 13 branşa çıkardık ve sporu daha geniş kesimlere yaydık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda toplam 700’e yakın madalya kazandık. Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanan bir kulüp haline geldik. Bunu da bizim çocuklar dediğimiz kendi gençlerimizle birlikte başardık” dedi.

DARICA SPORDA GENÇLERLE MARKA OLACAK

Gençlerin elinden tutmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı sporda marka bir şehir yapacaksak bunu sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizle birlikte yapacağız. Bizler spor yapmak kendini geliştirmek isteyen gençlerin elinden tutmaya, imkanlarımızı sizler için seferber etmeye devam edeceğiz. Darıca’da bugün 50’nin üzerinde milli sporcumuz Milli formayla ilçemizi ve ülkemizi temsil ediyor. Bizim çocuklara her zaman güveneceğiz. Biliyoruz ki imkan verildiğinde bizim gençlerimiz her şeyin en güzelini yaparak başarılı olacaktır” diye konuştu. Genç voleybolcular da kendilerini ağırlayan ve destek olan Başkan Muzaffer Bıyık’a ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

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