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Başkan Ömeroğlu Koltuğu Minik Öğrenciye Devretti

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 5. Sınıf öğrencisi Saliha Doğa Polat’a bıraktı.

Başkan Ömeroğlu Koltuğu Minik Öğrenciye Devretti

23 Nisan 2024 Salı 22:05

  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Tavşancıl Ziya Toplan İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Saliha Doğa ve öğretmenleri, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette koltuğunu minik öğrenci Saliha Doğa Polat’a bırakan Başkan Ömeroğlu, koltuğu devralan 5. Sınıf öğrencisi Saliha Doğa Polat’ın talimatlarını dikkatle dinledikten sonra ivedilikle tatbik edileceğinin sözünü verdi. Çocukların bayramını kutlayan Başkan Ömeroğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın talep ve isteklerini dinledik. Özellikle evlatlarımızın yaşam kalitesini daha da artıracak ve hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımları büyük kararlılıkla atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı öğrencimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizin açılışının 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum” dedi. 




İHA
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