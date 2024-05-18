Başkan Ömeroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaj ile gençliğin bayramını kutladı.

Başkan Ömeroğlu, Mesajında, “Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadelenin başlangıç günü olan 19 Mayıs 1919 “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” nın 105. yıldönümünü gururla kutluyoruz” “19 Mayıs 1919; Bağımsızlığımıza atılan ilk adım, milletimizin birlik ve beraberlik içinde onuruyla yaşama kararlılığının ilan edildiği gündür” dedi.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl kutlanacağını ifade eden Başkan Ömeroğlu, “19 Mayıs’ın bayram olarak gençlere hediye edilmesi, istikbalimiz, geleceğimiz için gençlerimizin omuzlarındaki misyonu ortaya koymaktadır.

Dilovası Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa kazandırdıklarının korunması noktasında gençlerimize güveniyor ve her zaman destekliyoruz” dedi.

RAHMETLE ANIYORUZ