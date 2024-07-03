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Bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri başladı

Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri başladı. Çayırovalı çocuklar ve gençler, bilgievlerinde alacakları eğitimlerle yaz tatillerini dolu dolu geçirecekler.

Bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri başladı

03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:10


Eğitime büyük önem veren ve bu noktada birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, ilçedeki çocukların ve gençlerin yaz aylarını daha dolu dolu geçirmesi için bilgievlerinde yaz okulu kursları düzenlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda biten kayıt sürecinin ardından, bilgievleri yaz okullarında eğitimler başladı. Zeka oyunları, okuma-yazma kursları, eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, sokak oyunları, resim, müzik ve Kur’an-ı Kerim dallarında eğitim alan Çayırovalı çocuklar ve gençler, yaz aylarını verimli bir şeklide geçiriyorlar. Eğlenerek öğrenmenin keyfine varan Çayırovalı çocuklar, önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine iyi bir şekilde hazırlanıyorlar.

 

GENÇLİK MERKEZİNDE SINAVA HAZIRLIK KURSU

Çayırova Belediyesi’nin yaz kursları sınav heyecanı yaşayan gençler için de başladı. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler için yapılan yaz okulu üniversiteye hazırlık kursunda da eğitimler başladı. Kayıt sürecinin ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki Gençlik Merkezi’nde eğitim alan Çayırovalı gençler, TYT ve AYT sınavlarına yaz aylarından itibaren hazırlanmaya başladı

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