İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Binayı Ateşe Verdi, Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

- 6 katlı binanın terası alev alev yandı: Gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Binayı Ateşe Verdi, Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

24 Ocak 2024 Çarşamba 12:30


  - Binayı ateşe veren şahsı, öfkeli kalabalığın elinden polis aldı   
  - İtfaiye alevlerin arasında mahsur kalan kedi ve köpeği kurtardı   

 Çayırova ilçesinde bir şahıs, 6 katlı binanın teras katını ateşe verdi. Komşusunun balkonuna atlayarak kaçamaya çalışan şahsı vatandaşlar yakaladı. İtfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevleri söndürürken, mahsur kalan kedi ve köpeği kurtardı.   
  
  Yangın, Yeni Mahalle Fatih Caddesi’ndeki 6 katlı binanı teras katında çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.T.(50) benzinle ikamet ettiği teras katı ateşe verdi. Büyüyen alevler teras katın tamamına sirayet ederken, küçük çapta patlamalar da meydana geldi. Gecenin karanlığını aydınlatan alevleri fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 
   
  Kaçmaya çalışırken yakalandı 
  Öte yandan, komşusunun balkonuna atlayarak kaçmaya çalışan M.T., vatandaşlar tarafından yakalandı. Caddeye indirilen M.T. bir süre darp edildi. Polis ekiplerince öfkeli kalabalığın elinden alınan M.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 
 
  Mahsur kalan kedi ve köpek alevler arasından çıkarıldı 
  Alevlerin arasında mahsur kalan kedi ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın söndürülürken, teras katta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
   




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Barakada Yangın Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti Barakada Yangın Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Başkan Büyükgöz: Başkan Büyükgöz: "Bir Milyar Lira Civarında Kamulaştırma...
Komşu Cinayetinde Komşu Cinayetinde "Küfür" İddiası
Tatil şenliği ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’ başladı Tatil şenliği ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’...
Pelitli Damgatepe Mesire’de Çalışmalar Başladı Pelitli Damgatepe Mesire’de Çalışmalar Başladı
Başkan Büyükgöz Kent Buluşmalarında Hız Kesmiyor Başkan Büyükgöz Kent Buluşmalarında Hız Kesmiyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Barakada Yangın Faciası: 1 İşçi Hayatını...
- Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi hayatını kaybetti

Haberi Oku