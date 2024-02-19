Bıyık: “Darıca’nın kadınlarını her alanda destekleyeceğiz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyenin spor kursları ve KİGEM kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlerle istişare toplantısında bir araya geldi. Eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte kadın kursiyerlerle sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, kadınlara yönelik projeleri anlattı.
İMKANLARIMIZI KADINLARIN GELİŞİMİ İÇİN SEFERBER EDİYORUZ
Darıca Belediyesi olarak kadınları önemsediklerini ve kadınlara yönelik projelere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak her mahallede bulunan Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri’nde (KİGEM) açtığımız farklı kurslarla kadınlara yönelik dikiş nakış, mefruşat, iğne oyası ve takı tasarım gibi alanlarda ücretsiz eğitimler veriyoruz. Darıcalı kadınların el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmesi ve aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla Darıca Kapalı Pazar Alanında KİGEM El Emeği Ürünleri Mağazasını da açtık.
KADINLARIN HER ALANDA DESTEKÇİYİZSpor yapmak isteyen ancak çocuklarını emanet edecek yer bulamadıklarını söyleyen kadınlar için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Sadece kadınlar ve çocuklar hizmetinde olan merkezde kadınlar alt katta spor yaparken çocukları da üst katta eğitim ve eğlence alanımızda vakit geçiriyorlar. Darıca Belediyesi olarak herkes spor yapabilsin diye sporu toplumun tamamına yaydık. Kadınlar için faaliyete geçirdiğimiz spor salonunda Darıcalı kadınlar istedikleri zaman gönül rahatlığıyla egzersiz ve spor yapma imkanına kavuştu. Ayrıca Darıca Belediyesi olarak ailenin temeli olan kadınlar için ücretsiz diyetisyen ve sağlıklı yaşam koçluğu hizmeti de veriyoruz. Darıca Belediyesi olarak kadınlara verdiğimiz önemin bir göstergesi de 8 Mart Dünya kadınlar gününde tüm kadın personelimize izin uygulaması başlattık. Her alanda kadınların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Muzaffer Bıyık, kadın kursiyerlerin taleplerini de dinlerken kadınlar da kendilerine bu imkanları sunan ve her zaman yanlarında olan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.