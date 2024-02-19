Bıyık: “Darıca’nın kadınlarını her alanda destekleyeceğiz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyenin spor kursları ve KİGEM kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlerle istişare toplantısında bir araya geldi. Kadınların her alanda önünü açmak istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Spordan el beceri kurslarına kadar kadınların her alanda kendilerini geliştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyenin spor kursları ve KİGEM kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlerle istişare toplantısında bir araya geldi. Eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte kadın kursiyerlerle sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, kadınlara yönelik projeleri anlattı.

İMKANLARIMIZI KADINLARIN GELİŞİMİ İÇİN SEFERBER EDİYORUZ

Darıca Belediyesi olarak kadınları önemsediklerini ve kadınlara yönelik projelere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak her mahallede bulunan Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri’nde (KİGEM) açtığımız farklı kurslarla kadınlara yönelik dikiş nakış, mefruşat, iğne oyası ve takı tasarım gibi alanlarda ücretsiz eğitimler veriyoruz. Darıcalı kadınların el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmesi ve aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla Darıca Kapalı Pazar Alanında KİGEM El Emeği Ürünleri Mağazasını da açtık.

KADINLARIN HER ALANDA DESTEKÇİYİZ