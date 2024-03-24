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Bu Merkez Özel Bireylere Kucak Açacak

Gebze Millet Bahçesi'nde engelli vatandaşların ve ailelerinin kolay ulaşabileceği Engelsiz Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor.

Bu Merkez Özel Bireylere Kucak Açacak

24 Mart 2024 Pazar 16:05

 Özel ve detaylı şekilde düşünülen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşasında hızlı bir yol kat eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi içerisinde günden güne şekillenen projeyi en kısa zamanda hizmete almayı planlıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın sevk ve idaresinde devam eden çalışmalarda yapının ilerleme oranı yüzde 55 seviyesine ulaştı. 
 Özel bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak olan proje, 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa ediliyor. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş alanlar, teknolojik donanımlarla desteklenecek. Ayrıca engelli bireylerin aileleri de bu merkezden faydalanabilecek. Merkezde rehabilitasyon hizmetlerinin yanında atölye çalışmaları ve spor etkinlikleri gerçekleşecek. 
 Yapının zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Bu kapsamda 5 otizm grup eğitim odası, 7 otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 havuz güvertesi), 2 gündüz bakım odası, 3  erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 uyku odası özel bireylere hizmet verecek. 
 1. katta ise spor salonu, soyunma ve duş alanı, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak. 
                     


İHA
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