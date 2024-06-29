banner1054
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu Tesis Kocaeli’nin Sağlık Turizmine Katkı Sağlayacak

Sağlık turizmi açısından Kocaeli'de önemli merkez olacak olan Başiskele Termal Tesis projesinde bina genelinde kaba imalatların yüzde 98’lik kısmı tamamlandı.

Bu Tesis Kocaeli'nin Sağlık Turizmine Katkı Sağlayacak

29 Haziran 2024 Cumartesi 00:47

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlar kapsamında Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Termal Tesis projesini inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı verecek” ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Kocaeli için sağlık turizmi açısından önemli merkez olacak. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak. Ocak ayında temeli atılan Başiskele Termal Tesis projesi kapsamında bina genelinde kaba imalatların yüzde 98’lik kısmı tamamlandı. Yapının iç kısımlarında sıva ve mermer imalatları devam ediyor. Yapının cephe kısımlarında profil imalatlarına başlandı. Bina genelinde elektrik ve mekanik imalatları da devam ediyor. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit'in Kurtuluşunun 103'Üncü Yılı İzmit'in Kurtuluşunun 103'Üncü Yılı
Darıca’da Kapsamlı Yaz Temizliği Başladı Darıca’da Kapsamlı Yaz Temizliği Başladı
1923 metrekarelik dev Türk bayrağı Darıca’da açılacak 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı Darıca’da...
Binlerce Kişi Tek Yürek Olup Maçı Dev Ekranda İzledi Binlerce Kişi Tek Yürek Olup Maçı Dev Ekranda...
Öldürülen Müdür Yardımcısının İki Çocuğundan Babaya Son Bakış Öldürülen Müdür Yardımcısının İki Çocuğundan...
Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Tedavi Altına Alındı Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve Sinir...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit'in Kurtuluşunun 103'Üncü Yılı
İzmit'in Kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Başkan Fatma Kaplan...

Haberi Oku