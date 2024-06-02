Büyükakın: İnsan Hakları İçin Sesimizi Yükseltelim

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eğitime destek veren sivil toplum kuruluşları, kent estetiğine ve dayanıklılığına katkı sunan odalar ile birlikte şehre dair önemli projeler üreten STK’ların yanı sıra kurumlarla olan görüşmelerine devam ediyor. Başkan Büyükakın; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Kocaeli Müteahhitler Odası Başkanı Oğuzhan Keleş, Atılımcı İş Adamları Derneği(ATİK) Başkanı Hasan Kaya, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Atatürkçü Düşüncü Derneği(ADD) Kocaeli Şube Başkanı Sevim Pekyörür, Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı Gülşah Toprak ve beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Daha iyi bir gelecek için tüm öneri ve fikirleri dikkate aldıklarını görüşmelerde ifade eden Başkan Büyükakın, “Hep birlikte insan hakları için sesimizi yükseltelim” dedi.

GÖNÜLLÜ OLMAK FARK YARATMAKTIR

Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için çalışan ve insan kaynağının gelişmesini katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Büyükakın, ‘’Şunu çok da iyi biliyoruz, sivil toplum kuruluşları topluma hizmet etmenin ve değişim yaratmanın en etkili yollarından biridir. Sivil alanda bilgi, fikir ve proje üretmek isteyen her insanımızın STK’lara katılarak sorumluluk almasını çok kıymetli buluyorum. Gönüllü olmak demek fark yaratmak demektir. Dünyada çevreyi korumak ve insan haklarını savunmak için sivil toplum kuruluşları büyük bir çaba gösteriyor. Bu önemli çalışmalara destek vermek daha iyi bir gelecek için çalışmak demektir” dedi.

DAHA ADİL DÜNYA İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

Başkan Büyükakın, “Gönüllü olarak bir sivil toplum kuruluşuna katılmak, topluma hizmet etmenin en anlamlı yollarından biridir. Vatandaşlarımızdan STK’lar içerisinde gönüllü olmasını ve fark oluşturmasını istiyorum. Sürdürülebilir geleceği destekleyen sivil toplum kuruluşlarına destek vererek dünyamızı korumak ve daha adil bir dünya için harekete geçmenin çok kıymetli olduğunu dile getirmek isterim. İnsan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarını da bir kez daha tebrik ediyorum. Daha adil bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz. Şunu da güçlü bir şekilde ifade etmek isterim. Hep birlikte dünyadaki insan hakları ve yaşanan zulümler için sesimizi yükseltelim” açıklamasını yaptı.