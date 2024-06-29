İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın, Kocaeli’nin sağlık turizmine katkı sağlayacak tesisi yerinde inceledi

Büyükşehir Belediyesinin sağlık turizmi için önemli bir yatırımı olan Başiskele Termal Tesiste çalışmalar sürüyor

Büyükakın, Kocaeli'nin sağlık turizmine katkı sağlayacak tesisi yerinde inceledi

29 Haziran 2024 Cumartesi 20:00


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlar kapsamında Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Termal Tesis projesini inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı verecek” ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. 


SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ

Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Başiskele’nin yıldızı, Kocaeli içinse sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.


TESİSTE HUMMALI ÇALIŞMA

Ocak ayında temeli atılan Başiskele Termal Tesis projesi kapsamında bina genelinde kaba imalatların %98’lik kısmı tamamlandı. Yapının iç kısımlarında sıva ve mermer imalatları devam ediyor. Yapının cephe kısımlarında profil imalatlarına başlandı. Bina genelinde elektrik ve mekanik imalatları da devam ediyor.


BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN ANLAMLI ZİYARET

Başkan Büyükakın, Başiskele Termal Tesis projesini incelemesinin ardından Yuvacık’ta ikamet eden kentin büyüklerinden İhsan Özkaraslan ve Kazım Kılıç’ı ziyaret etti. Özkaraslan ve Kılıç aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, sohbet ederek, hayır duası aldı. Başkan Büyükakın, “Allah’ın rızası ve milletin mutluluğu için çıktığımız hizmet yolculuğunda, ahde vefayı unutmadan, kıymetli büyüklerimizin dualarını alarak yolumuza devam ediyoruz” dedi. 


Bülten No:792

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GOSB Teknopark’tan 7’den 70’e Aile Şirketlerini Bir Araya Getiren Çalıştay GOSB Teknopark’tan 7’den 70’e Aile Şirketlerini...
“Kocaeli’yi denizcilik alanında daha ileriye taşıyacağız” “Kocaeli’yi denizcilik alanında daha ileriye...
Dengeli Beslenme Programı Oluşturun Dengeli Beslenme Programı Oluşturun
“Nehrin Çocukları Risklere Karşı” “Nehrin Çocukları Risklere Karşı”
29-30 Haziran Dikey Geçiş Sınavı ve İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bütünleme Sınavı - ulaşım 29-30 Haziran Dikey Geçiş Sınavı ve İstanbul...
Bu Tesis Kocaeli’nin Sağlık Turizmine Katkı Sağlayacak Bu Tesis Kocaeli’nin Sağlık Turizmine Katkı Sağlayacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GOSB Teknopark’tan 7’den 70’e Aile Şirketlerini...
GOSB Teknopark, çalıştaylar serisinin 5’incisinde “Köklerden Zirveye: Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetimle...

Haberi Oku