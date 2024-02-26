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Büyükgöz'den Meslek Lisesi Öğrencilerine: "Sizler Altın Bilezik Dükkanının İçindesiniz"

Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sizler öyle bir altın bilezik dükkanının içerisindesiniz ki, o bileziği bileğinize takmadan çıkarsanız kabahat sizin olur. O nedenle fırsatları iyi değerlendirmeyi ve bilgiyi kaynağından öğrenmeyi ihmal etmeyin" dedi.

Büyükgöz'den Meslek Lisesi Öğrencilerine:

26 Şubat 2024 Pazartesi 18:35

 Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı. Öğrencilere seslenen Başkan Büyükgöz, "Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin geldiği noktada aranan eleman durumundasınız. Geldiğimiz noktada aranan elemansınız ama artık günümüzde kimse diplomaya ne yazık ki para vermiyor. Artık insanlar bilgiye para vermeyi ve bilgili insanlar ile çalışmayı tercih ediyor. En iyi üniversiteden mezun olmanın artık bir önemi kalmadı. 'Peki bilgiyi nasıl alacağız? Nerden ulaşacağız?' sorusunun cevabı ise şu an bilginin kaynağında, merkezindesiniz. Sizler öyle bir altın bilezik dükkanının içerisindesiniz ki, o bileziği bileğinize takmadan çıkarsanız kabahat sizin olur. O nedenle fırsatları iyi değerlendirmeyi ve bilgiyi kaynağından öğrenmeyi ihmal etmeyin" dedi.  
                                    


İHA
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